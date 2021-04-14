Facebook показав додаток Sparked для швидких побачень у відеочаті

Facebook тестує додаток Sparked "для швидких відеознайомств з добрими людьми". Обліковий запис тут прив'язаний до профілю в соціальній мережі, а сам додаток безкоштовний.

У додатку відсутні загальнодоступні профілі, перегортання чужих сторінок і можливість прямих контактів. Спершу користувачі матимуть лише 4 хвилини для першого знайомства. Якщо співрозмовники одноголосно вкажуть, що приємно провели час, наступного разу у них відбудеться 10-хвилинне віртуальне побачення. І вже в разі нового успіху Sparked запропонує перейти до Instagram, iMessage або електронної пошти.

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Функціональність додатку

Новий продукт компанії Facebook пропонує користувачам обрати бажані характеристики партнера і географію пошуку. Зокрема обіцяють можливості вибору статі та орієнтації, а також допустимість трансгендерності.



Інтерфейс нового додатку Sparked / Фото The Verge

Зазначається, що головним прагненням розробників є добродушність учасників спонтанних знайомств. Оскільки існує велика ймовірність грубої або образливої поведінки при короткому знайомстві з випадковими людьми, під час реєстрації потрібно вказати, які душевні якості роблять його доброю людиною. Потім користувач поміщається в список очікування, а інформація перевіряється оператором, який має право відмовити в доступі.

Розробкою Sparked зайнята NPE Team – внутрішня група Facebook, яка працює над експериментальними додатками. Ця команда запустила безліч проєктів, але жоден з них не користується особливим успіхом, тому неясно, чи має Sparked шанси, хоча сама концепція досить оригінальна.

Інтерфейс нового додатку Sparked / Фото The Verge

Sparked – другий сервіс компанії для знайомств. Facebook Dating, що розширює функціональність основного додатка Facebook, було запущено в США у 2019 році й з того часу розгорнуто в різних країнах. Принцип його роботи схожий з більшістю інших подібних сервісів.