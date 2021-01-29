Facebook подасть до суду на Apple через нові правила конфіденційності в App Store

Facebook має намір довести свою суперечку з Apple, пов'язану з новою політикою конфіденційності в App Store, до суду. Згідно з наявними даними, гігант соціальних мереж за допомогою юрисконсульта готується подати антимонопольний позов проти Apple.

Джерело: 9to5Mac

Джерело говорить про те, що в позовній заяві Facebook звинуватить Apple у "зловживанні своїм панівним становищем на ринку смартфонів і примусі розробників додатків до дотримання правил App Store, яким не зобов'язані слідувати власні додатки Apple".

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Деталі позову

Позов Facebook частково пов'язаний з новою політикою конфіденційності Apple, згідно з якою розробники додатків, які розміщують свою продукцію в App Store, повинні отримувати від користувачів явний дозвіл на збір даних. Ці дані використовуються для демонстрації користувачам персоналізованої реклами та оцінки ефективності маркетингових кампаній.

У Facebook вважають, що користувачі будуть відмовлятися від надання даних. Це призведе до втрати можливості персоналізації реклами, внаслідок чого доходи рекламодавців і розробників додатків упадуть.

Ще один пункт звинувачень може бути пов'язаний з тим, що Apple змушує розробників використовувати власну платіжну систему всередині додатків для iOS, що ускладнює конкуренцію на ринку мобільних додатків.

У повідомленні стверджується, що керівництво Facebook "стикається з внутрішнім опором" з боку співробітників, що може змусити компанію відмовитися від судової тяганини з Apple. Деякі з працівників вважають, що компанія не може бути "переконливою жертвою", оскільки у Facebook є чимало своїх проблем, пов'язаних з конфіденційністю й обробкою даних.