Facebook заявила про зміни, спрямовані на те, щоб групи в соціальній мережі залишалися безпечними і не допускали поширення шкідливого контенту. Особлива увага буде приділятися групам із записами, які розпалюють ненависть і дезінформують.

Facebook у своєму блозі оголосила про зміни у практиці рекомендацій груп. Зокрема, соцмережа більше не буде пропонувати користувачам групи, ідентифіковані як шкідливі.

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Цілі Facebook та способи досягнення

За словами компанії, її зусилля спрямовані на захист користувачів від інформації, яка може завдати шкоди.

Facebook у США нещодавно виключила з рекомендацій громадські та політичні групи, а також нещодавно створені спільноти, хоча їх все ще можна знайти при цілеспрямованому пошуку. Тепер ці правила поширюються на весь світ.

За новими правилами, коли група починає порушувати правила соціальної мережі, вона все рідше з'являється в списку рекомендацій.