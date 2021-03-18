Facebook більше не буде рекомендувати потенційно небезпечні групи і обмежить порушників
Facebook заявила про зміни, спрямовані на те, щоб групи в соціальній мережі залишалися безпечними і не допускали поширення шкідливого контенту. Особлива увага буде приділятися групам із записами, які розпалюють ненависть і дезінформують.
Джерело:9to5Mac
Facebook у своєму блозі оголосила про зміни у практиці рекомендацій груп. Зокрема, соцмережа більше не буде пропонувати користувачам групи, ідентифіковані як шкідливі.
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Цілі Facebook та способи досягнення
За словами компанії, її зусилля спрямовані на захист користувачів від інформації, яка може завдати шкоди.
Facebook у США нещодавно виключила з рекомендацій громадські та політичні групи, а також нещодавно створені спільноти, хоча їх все ще можна знайти при цілеспрямованому пошуку. Тепер ці правила поширюються на весь світ.
За новими правилами, коли група починає порушувати правила соціальної мережі, вона все рідше з'являється в списку рекомендацій.
- Коли користувач спробує приєднатися до такої групи, Facebook попередить про це.
- Адміністраторам і модераторам необхідно буде тимчасово схвалювати всі публікації, якщо в спільноті є значна кількість учасників, які раніше порушували правила соцмережі.
- Користувачі, які порушують правила поведінки в групах, не зможуть писати повідомлення і публікувати коментарі протягом певного часу не лише в конкретній групі, де було порушено правила, але й в усіх інших.
- Вони також не зможуть створювати власні групи.
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