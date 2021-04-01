Facebook надав змогу користувачам налаштовувати власну новинну стрічку

Розробники соціальної мережі Facebook представили кілька нових функцій, за допомогою яких користувачі платформи зможуть самостійно визначати, хто може коментувати їхні публікації. Також користувачі отримають більше свободи при налаштуванні власної новинної стрічки.

Які нововведення чекають на користувачів Facebook

Згідно з опублікованими даними, користувачі соціальної мережі тепер можуть в налаштуваннях вибирати один із трьох варіантів для обмеження на коментарі до публікацій. Таким чином, кожен користувач може залишити коментар відкритим для всіх, лише для друзів або ж тільки для сторінок та профілів, які згадуються в публікації. Якщо ж вказати у налаштування лише власний профіль Facebook, то коментувати пост інші користувачі не зможуть взагалі.

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Що зміниться у стрічці новин

Ще одне нововведення стосується форми подання контенту у новинній стрічці. Розробники додали функцію "Панель фільтрів стрічки", завдяки якій можна здійснювати ранжування контенту, що публікується та потрапляє у вашу стрічку. Це означає, що користувачі зможуть самостійно вибирати, який саме контент слід показувати в першу чергу. Найближчим часом цей інструмент стане доступний користувачам, які використовують для взаємодії з соцмережею пристрої на базі Android, а протягом кількох тижнів він з'явиться у версії додатка для iOS.

Інші нововведення у Facebook

Ще розробники докладніше розповіли про те, як працює функція підбору рекомендованого до перегляду контенту. Алгоритм підбору рекомендованих матеріалів ґрунтується на поведінці користувача у соціальній мережі. Це означає, що якщо користувач часто переглядає або коментує матеріали, наприклад, на спортивну тематику, то йому буде рекомендуватися до перегляду контент.