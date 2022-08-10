Facebook допоміг поліції США переслідувати 17-річну дівчину, яка зробила аборт

Meta надала інформацію про користувачку соцмережі поліції штату Небраска, що безпосередньо призвело до судового переслідування 17-річної дівчини за ймовірне вчинення аборту. Компанія могла оскаржити закон, але натомість надала прямі повідомлення підлітка поліцейським, які зараз звинувачують дівчину у трьох злочинах за використання таблеток для аборту, замовлених поштою.

Розслідування поліції

Згідно з судовими документами, детектив штату Небраска розслідував справу у якій підозрюваною виступала 17-літня жителька штату. Поліція підозрювала її у вчиненні аборту і Facebook допоміг слідчим отримати докази у справі.

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У повідомленнях було достеменно видно, як дівчина обговорює прийом препарату для аборту. Спираючись на цю інформацію, поліція провела обшук у будинку родини, вилучивши шість смартфонів і сім ноутбуків із такими даними, як історія перегляду сторінок в інтернеті та електронні листи, загальним обсягом 24 гігабайти. Серед цієї колекції слідчі сподіваються знайти докази того, що саме дівчина замовляла таблетки для аборту.

У чому звинувачують дівчину

Зараз 17-річну дівчину судять як повнолітню за проведення аборту після 20 тижня вагітності, проведення аборту без ліцензії, приховування смерті людини та неправдиві свідчення.

Слід зазначити, що до того, як поліція отримали повідомлення від Facebook, вона не змогла знайти жодних доказів злочину, крім неправомірної утилізації плоду.

Позиція Meta щодо запитів на розкриття особистих даних

Meta раніше оскаржували ухвали суду щодо інформації користувачів. Політика Facebook щодо оскарження запиту на дані користувача полягає в тому, що якщо запит не відповідає чинному законодавству чи їхній політиці, або якщо він є юридично неповноцінним чи надто широким, компанія оскаржить його або адаптує інформацію, яку він надає.

Реакція Meta

Згодом Meta оприлюднила заяву щодо цієї справи, в якій зокрема мовиться наступне:

У дійсних ордерах, які ми отримали від місцевих правоохоронних органів на початку червня, до рішення Верховного суду, не згадується аборт. Ордери стосувалися звинувачень, пов’язаних із кримінальним розслідуванням, і судові документи вказують на те, що на той час поліція розслідувала справу мертвонародженої дитини, яку поховали, а не рішення зробити аборт.

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Заборона абортів у США

Нагадаємо, що 24 червня Верховний суд США фактично дозволив штатам самостійно приймати рішення щодо заборони абортів. Тож відтепер переривання вагітності автоматично вважатиметься злочином там, де воно буде заборонене.

Деякі технологічні компанії вжили заходів для захисту конфіденційності тих, хто бажає пройти процедуру, хоча більшість старанно уникали твердої позиції та не виключають виконання запитів на такі дані. Очевидно, Facebook поставила себе в останній табір.