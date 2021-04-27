Spotify переїжджає у Facebook: у соцмережі можна буде слухати музику та подкасти

Компанія Facebook дозволить слухати музику та подкасти зі Spotify. Про це повідомляється на сайті музичного сервісу. Опція розробляється обома сторонами під назвою Project Boombox. Інтеграція покликана розширити співпрацю компаній.

Компанія Facebook представила новий мініплеєр для мобільних додатків соцмережі, який дозволить слухати музику та подкасти зі Spotify. Нововведення буде доступне користувачам як iOS, так і Android абсолютно безплатно і незалежно від наявності платної підписки.

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Як це працюватиме

Розробники також спростять для слухачів можливості ділитися контентом з Spotify у своїй стрічці. Якщо користувач натисне кнопку "Поділитися", то на його сторінці з'явиться плеєр з відповідним аудіозаписом.

Для використання потрібен обліковий запис у Spotify, але зареєструватися через нього можливості не буде. Наявність підписки також вплине на процес відтворення контенту. Відповідно до правил музичного сервісу, користувачі безплатної версії зможуть послухати записи у випадковому порядку з наявністю реклами. Тоді як платні передплатники зможуть обирати, що слухати.

Прослуховування триватиме навіть якщо користувач згорне програму і займеться іншими справами.

Марк Цукерберг раніше підтверджував плани з розвитку аудіо напрямку Facebook. Компанія планує запустити звукові аудіокліпи Soundbites, аналог Clubhouse і власну платформу подкастів.

Тестування нових опцій заплановано на найближчі місяці.