Компанія Facebook представила новий мініплеєр для мобільних додатків соцмережі, який дозволить слухати музику та подкасти зі Spotify. Нововведення буде доступне користувачам як iOS, так і Android абсолютно безплатно і незалежно від наявності платної підписки.

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Як це працюватиме

Розробники також спростять для слухачів можливості ділитися контентом з Spotify у своїй стрічці. Якщо користувач натисне кнопку "Поділитися", то на його сторінці з'явиться плеєр з відповідним аудіозаписом.

Для використання потрібен обліковий запис у Spotify, але зареєструватися через нього можливості не буде. Наявність підписки також вплине на процес відтворення контенту. Відповідно до правил музичного сервісу, користувачі безплатної версії зможуть послухати записи у випадковому порядку з наявністю реклами. Тоді як платні передплатники зможуть обирати, що слухати.

Прослуховування триватиме навіть якщо користувач згорне програму і займеться іншими справами.

Марк Цукерберг раніше підтверджував плани з розвитку аудіо напрямку Facebook. Компанія планує запустити звукові аудіокліпи Soundbites, аналог Clubhouse і власну платформу подкастів.

Тестування нових опцій заплановано на найближчі місяці.