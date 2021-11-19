У Facebook та Instagram знову почалися глобальні збої

Користувачі Instagram та Facebook поскаржилися на проблеми з роботою сервісів. Збій зафіксували 19 листопада на території західної Європи.

Точні причини збою наразі невідомі. Однак проблеми виникли одночасно у користувачів як Instagram, так і Facebook.

Цікаво Facebook, Instagram не працювали: все, що відомо про глобальний збій роботи соцмереж

Згідно з даними сервісу, проблеми у роботі Facebook спостерігаються у західній та східній частинах США, а також на території західної Європи, а саме у:

Великій Британії,

Польщі,

Німеччині,

Нідерландах,

Франції,

Італії,

Хорватії,

Угорщині.

Також користувачі скаржаться й на роботу Instagram. Про проблеми з доступом до фотоблогу повідомляють з:

Німеччини,

Чехії,

Польщі,

Франції,

Великої Британії,

Італії,

Бразилії,

Чилі.

Однак найбільше скарг надходить саме з Лос-Анджелесу й Вашингтону.



Збій Facebook та Instagram у США / Скриншот Downdetector



Де зафіксували збій у роботі Facebook та Instagram / Скриншот Downdetector

Глобальний збій у роботі соцмереж

Масштабний збій у роботі соцмереж стався 4 жовтня. Тоді раптово перестали працювати Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Тоді не працювали ні вебверсії, ні мобільні додатки.

Через це акції провідних американських IT-компаній почали стрімко падати. Згідно з даними NetBlock, лише одна година проблем з Facebook, Instagram та WhatsApp обходиться світовій економіці у 161 422 838 доларів.

Масові збої в роботі Facebook, Instagram та месенджера WhatsApp, привели до того, що користувачі почали масово переходити в Telegram. В результаті сервери месенджера почали працювати з перебоями, зумовленими збільшеним навантаженням.

Зрештою засновник і глава компанії Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами соцмереж. Після майже 7 годин відсутності у мережі вони відновили роботу.