У Facebook та Instagram знову почалися глобальні збої
Джерело:Downdetector
Користувачі Instagram та Facebook поскаржилися на проблеми з роботою сервісів. Збій зафіксували 19 листопада на території західної Європи.
Точні причини збою наразі невідомі. Однак проблеми виникли одночасно у користувачів як Instagram, так і Facebook.
Цікаво Facebook, Instagram не працювали: все, що відомо про глобальний збій роботи соцмереж
Згідно з даними сервісу, проблеми у роботі Facebook спостерігаються у західній та східній частинах США, а також на території західної Європи, а саме у:
- Великій Британії,
- Польщі,
- Німеччині,
- Нідерландах,
- Франції,
- Італії,
- Хорватії,
- Угорщині.
Також користувачі скаржаться й на роботу Instagram. Про проблеми з доступом до фотоблогу повідомляють з:
- Німеччини,
- Чехії,
- Польщі,
- Франції,
- Великої Британії,
- Італії,
- Бразилії,
- Чилі.
Однак найбільше скарг надходить саме з Лос-Анджелесу й Вашингтону.
Збій Facebook та Instagram у США / Скриншот Downdetector
Де зафіксували збій у роботі Facebook та Instagram / Скриншот Downdetector
Глобальний збій у роботі соцмереж
- Масштабний збій у роботі соцмереж стався 4 жовтня. Тоді раптово перестали працювати Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Тоді не працювали ні вебверсії, ні мобільні додатки.
- Через це акції провідних американських IT-компаній почали стрімко падати. Згідно з даними NetBlock, лише одна година проблем з Facebook, Instagram та WhatsApp обходиться світовій економіці у 161 422 838 доларів.
- Масові збої в роботі Facebook, Instagram та месенджера WhatsApp, привели до того, що користувачі почали масово переходити в Telegram. В результаті сервери месенджера почали працювати з перебоями, зумовленими збільшеним навантаженням.
Зрештою засновник і глава компанії Facebook Марк Цукерберг вибачився перед користувачами соцмереж. Після майже 7 годин відсутності у мережі вони відновили роботу.