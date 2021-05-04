Facebook та Instagram "залякують" користувачів iPhone: чого очікує компанія

Додатки Facebook та Instagram видають попередження з натяками на можливу втрату безкоштовного доступу. На такий крок компанії Марка Цукерберга пішли через нові правила конфіденційності в недавньому оновленні iOS 14.5.

Компанія шукає способи мінімізувати вплив нових правил конфіденційності Apple. Вона вже внесла відповідні зміни в додатки для iPhone і iPad, але так, щоб знизити шкоду рекламному бізнесу.

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Тактика страху

В iOS 14.5 з'явилися нові налаштування конфіденційності, які дозволяють власникам iPhone і iPad заборонити додаткам збирати їхні персональні дані. Причому відповідно до нових вимог, додатки повинні в явній формі отримувати дозвіл на збір особистих даних.

Саме тому тепер користувачі почали отримувати відповідні сповіщення про збір даних у додатках Facebook і Instagram. У таких сповіщеннях і містяться повідомлення про те, що дозвіл на збір даних допомагає залишатися сервісам безплатними.

Користувачі та ЗМІ вже прозвали це "тактикою залякування" через досить прозорий натяк: дозвольте стеження, або ми будемо змушені ввести плату за користування.