У Facebook, Instagram та Whatsapp трапився масштабний збій

У ніч з 8 на 9 квітня у роботі популярних соцмереж Facebook та Instagram, а також у месенджері Whatsapp трапився серйозний збій. Усі три сервіси входять до складу корпорації Facebook.

Загалом, у звітах користувачів зафіксували понад 112 тисяч проблем у роботі Facebook. Ще 101 тисяча користувачів поскаржились на роботу Instagram, а майже 5 тисяч юзерів обурились через збій у Whatsapp.

Та як свідчить Downdetector, проблему вдалось швидко усунути, приблизно через півтори години усі три сервіси відновили свою роботу. Станом на ранок 9 квітня збоїв у роботі цих соцмереж та месенджера не фіксують.

Що не працювало

Instagram

Найбільше скарг торкнулось мобільної стрічки новин – її не змогли оновити 73% користувачів;

Ще 17% поскаржились на роботу вебсайту;

А 9% користувачів не зуміли залогінитись.

Whatsapp

У 73% користувачів виникли проблеми з підключенням месенджера;

18% не могли відправляти чи отримувати повідомлення;

А ще 7% не зуміли ввійти у систему.

Facebook