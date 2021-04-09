Загалом, у звітах користувачів зафіксували понад 112 тисяч проблем у роботі Facebook. Ще 101 тисяча користувачів поскаржились на роботу Instagram, а майже 5 тисяч юзерів обурились через збій у Whatsapp.

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Та як свідчить Downdetector, проблему вдалось швидко усунути, приблизно через півтори години усі три сервіси відновили свою роботу. Станом на ранок 9 квітня збоїв у роботі цих соцмереж та месенджера не фіксують.

Що не працювало

Instagram

Найбільше скарг торкнулось мобільної стрічки новин – її не змогли оновити 73% користувачів;

Ще 17% поскаржились на роботу вебсайту;

А 9% користувачів не зуміли залогінитись.

Whatsapp

У 73% користувачів виникли проблеми з підключенням месенджера;

18% не могли відправляти чи отримувати повідомлення;

А ще 7% не зуміли ввійти у систему.

Facebook