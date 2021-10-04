Facebook, Instagram та WhatsApp досі не працюють: у мережі назвали причину збою

Поки не працюють найбільші соцмережі світу, користувачі шукають можливу причину збою. Одна з теорій говорить про видалення записів DNS.

Експерти з безпеки відстежують ситуацію. Вони кажуть, що відключення могло бути викликано збоєм конфігурації, який своєю чергою може бути результатом внутрішньої помилки.

Цікаво Facebook, Instagram та WhatsApp не працюють: стався масштабний збій

Що відбувається з соцмережами

Масштабний збій в роботі Facebook, Instagram, WhatsApp міг статися через видалення записів DNS (система доменних імен), які повідомляють, як знайти сторінки соцмереж в Інтернеті,

– пишуть у мережі.

Одразу два працівника Facebook анонімно розповіли, що хакерську атаку не розглядають як можливу причину недоступності сайтів, хоча теоретично така можливість все ж є, пише The New York Times. Атака такого масштабу потребує дуже значних і сучасних технологічних ресурсів та потужностей, якими мало хто володіє. Технологія, що лежить в основі систем компанії все ще передова і відмінна. Один злом, швидше за все, не вплинув би на всі з них одночасно.

Журналіст видання Independent Брайан Кребс у своєму твітері заявив, що записи DNS були видалені сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації.

Підтверджено: Записи DNS, які повідомляють системам, як знайти Facebook.com або Instagram.com сьогодні вранці були вилучені з глобальних таблиць маршрутизації. Чи можете ви уявити собі роботу в FB прямо зараз, коли ваша електронна пошта більше не працює і всі ваші внутрішні інструменти на базі FB виходять з ладу?

У серії твітів Джон Грем-Каммінг, головний технічний директор Cloudflare, компанії, що займається вебінфраструктурою, заявив, що проблема, швидше за все, пов'язана з серверами Facebook, які не дозволяли людям підключатися до його сайтів, таким як Instagram і WhatsApp.

Приблизно за п’ять хвилин до того, як DNS Facebook перестав працювати, ми побачили велику кількість змін BGP (переважно вилучення маршрутів) для ASN Facebook.

Географія поширення проблем на ресурсах Facebook / Скриншоти з сайту Downdetector

Компанія працює над відновленням доступу до своїх ресурсів.