Експерти з безпеки відстежують ситуацію. Вони кажуть, що відключення могло бути викликано збоєм конфігурації, який своєю чергою може бути результатом внутрішньої помилки.
Цікаво Facebook, Instagram та WhatsApp не працюють: стався масштабний збій
Що відбувається з соцмережами
Масштабний збій в роботі Facebook, Instagram, WhatsApp міг статися через видалення записів DNS (система доменних імен), які повідомляють, як знайти сторінки соцмереж в Інтернеті,
– пише джерело.
Разом з тим хакерську атаку не розглядають як можливу причину недоступності сайтів, хоча теоретично така можливість все ж є. Проте атака такого масштабу потребує дуже значних і сучасних технологічних ресурсів та потужностей, якими мало хто володіє.
Журналіст Independent Брайан Кребс заявив, що записи DNS були видалені сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації,
– РБК-Україна.
Компанія працює над відновленням доступу до своїх ресурсів.