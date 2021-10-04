Експерти з безпеки відстежують ситуацію. Вони кажуть, що відключення могло бути викликано збоєм конфігурації, який своєю чергою може бути результатом внутрішньої помилки.

Цікаво Facebook, Instagram та WhatsApp не працюють: стався масштабний збій

Що відбувається з соцмережами

Масштабний збій в роботі Facebook, Instagram, WhatsApp міг статися через видалення записів DNS (система доменних імен), які повідомляють, як знайти сторінки соцмереж в Інтернеті,

– пише джерело.

Разом з тим хакерську атаку не розглядають як можливу причину недоступності сайтів, хоча теоретично така можливість все ж є. Проте атака такого масштабу потребує дуже значних і сучасних технологічних ресурсів та потужностей, якими мало хто володіє.

Журналіст Independent Брайан Кребс заявив, що записи DNS були видалені сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації,

– РБК-Україна.

Компанія працює над відновленням доступу до своїх ресурсів.