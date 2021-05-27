Facebook і Instagram зовсім скоро дадуть користувачам можливість приховувати лайки під публікаціями — як своїми, так і чужими. Цим кроком розробники хочуть "знизити соціальний тиск". Також, Instagram в розробили гайд, який допоможе впоратися з труднощами такого характеру.

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Як це працюватиме

Нова система буде досить гнучкою. Вона дозволить налаштувати параметри демонстрації лайків і переглядів, звузивши коло людей за бажанням користувача.



Facebook і Instagram вводять опцію приховування лайків / Фото Facebook

Масштабне тестування системи приховування лайків почали в квітні. До цього, у 2019 році, оновлення випробовували на дуже обмеженому колі користувачів.

З сьогоднішнього дня користувачі зможуть вибирати: чи приховувати лічильник відміток "подобається" під своїми постами в Instagram чи ні, чи приховувати від себе кількість відміток "подобається" під публікаціями зі стрічки новин,

— написано в повідомленні американської компанії.

Відомо також, що серед інших протестованих компанією варіантів було приховування числа підписників.



Facebook і Instagram вводять опцію приховування лайків / Фото Facebook

Нагадаємо, раніше Facebook зафіксував зростання ринку "дезінформації як послуги" — поширення фальшивих новин на комерційній основі.