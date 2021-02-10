Facebook та Instagram викрили в порушенні європейського закону про конфіденційність

Мобільні додатки Facebook Messenger та Instagram збирають і обробляють дані, доступні за посиланнями, що передаються користувачами. Це є порушенням європейського закону про конфіденційність. До такого висновку прийшли дослідники, що працюють у сфері інформаційної безпеки.

Дослідники Талал Хадж Бакрі та Томмі Миск виявили, що мобільні версії Facebook Messenger і Instagram обробляють користувальницькі повідомлення не так, як інші месенджери. Річ у тім, що вони завантажують весь вміст будь-якого переданого користувачами в чатах посилання на свої сервери, незалежно від його обсягу.

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Порушення закону

За офіційними даними, ця інформація використовується для формування прев'ю до посилань. Копії даних, які зберігаються на сторонніх серверах, можуть використовуватися неправомірно. Імовірність цього може особливо турбувати користувачів, які використовують згадані додатки для обміну посиланнями на конфіденційні або особисті дані, такі як різні ділові документи, рахунки, контракти та інше.

Згодом дослідники виявили, що додатки перестали збирати дані за посиланнями, які передаються в чатах користувачів на території Євросоюзу. Ці зміни були внесені для того, щоб відповідати закону про конфіденційність, що діє в регіоні. Це також поширюється на посилання, які передаються користувачами з-за меж ЄС при спілкуванні з тими, хто проживає в регіоні.



Посилання, відправлені в Facebook Messenger: як їх видно в Європі та інших регіонах / Фото MacRumors

Дослідники вважають, що зміна способу обробки посилань є підтвердженням того, що Facebook порушувала європейські норми конфіденційності, оскільки в іншому випадку компанія не стала б щось міняти. Це також натякає на те, що Facebook може використовувати ці дані не тільки для створення прев'ю, але і в інших цілях. Оскільки посилання, які передаються в чатах, можуть вести до приватних даних, чинний в Європі закон про конфіденційність забороняє зберігати, обробляти або використовувати цю інформацію без явної згоди користувачів.

Instagram та Facebook Messenger все ще завантажують дані з посилань користувачів за межами ЄС. Компанія може використовувати цю інформацію для різних цілей, в тому числі для демонстрації персоналізованої реклами та для збору даних про користувачів.

Користувачам рекомендують утриматися від передачі посилань, особливо якщо вони ведуть до приватної або конфіденційної інформації.