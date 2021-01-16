Великі соціальні мережі Facebook та Instagram відновили сторінки лідера США Дональда Трампа після кількаденного блокування.

Наразі невідомо, чи є у Трампа доступ до своїх сторінок у соцмережах. Про це повідомляє CNN.

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Чому сторінки Трампа раніше заблокували

Після штурму будівлі Конгресу США у Вашингтоні Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Spotify та Twitter обмежили Дональду Трампу доступ до своїх сторінок у соцмережах. Річ у тім, що Трамп є дуже активним користувачем соцмереж та через них у день заворушень у Вашингтоні спілкувався зі своїми розлюченими прихильниками.

Спершу Дональд Трамп закликав демонстрантів зібратися на акцію протесту, потім писав про фальсифікації на виборах, а після цього вимагав у своїх прихильників "запам'ятати цей день назавжди". Чимала кількість людей оцінили це як заклик до насильства.

Що варто знати про заворушення у Вашингтоні

6 січня група прихильників Трампа після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію , де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США.

, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. Однак засідання довелося перервати.

демократа Джо Байдена на виборах президента. Однак засідання довелося перервати. Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан. Загалом внаслідок штурму Капітолія загинули 5 людей.

Загалом внаслідок штурму Капітолія загинули 5 людей. Не менш як 70 особам висунули різні обвинувачення, включаючи порушення комендантської години, незаконне проникнення в держустанову, незаконне носіння зброї.

Зауважимо, що штурм Капітолію почався після мітингу прихильників Дональда Трампа, на якому чинний президент виголосив промову і закликав людей йти до будівлі Конгресу. Через це конгресмени-демократи звинуватили Трампа у підбурюванні до бунту. Палата представників проголосувала за його імпічмент. Таким чином Трамп став першим президентом в історії США, якого піддали імпічменту двічі.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу