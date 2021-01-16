Facebook та Instagram раптово відновили сторінки Дональда Трампа
Великі соціальні мережі Facebook та Instagram відновили сторінки лідера США Дональда Трампа після кількаденного блокування.
Наразі невідомо, чи є у Трампа доступ до своїх сторінок у соцмережах. Про це повідомляє CNN.
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Чому сторінки Трампа раніше заблокували
Після штурму будівлі Конгресу США у Вашингтоні Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Spotify та Twitter обмежили Дональду Трампу доступ до своїх сторінок у соцмережах. Річ у тім, що Трамп є дуже активним користувачем соцмереж та через них у день заворушень у Вашингтоні спілкувався зі своїми розлюченими прихильниками.
Спершу Дональд Трамп закликав демонстрантів зібратися на акцію протесту, потім писав про фальсифікації на виборах, а після цього вимагав у своїх прихильників "запам'ятати цей день назавжди". Чимала кількість людей оцінили це як заклик до насильства.
Що варто знати про заворушення у Вашингтоні
- 6 січня група прихильників Трампа після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США.
- Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. Однак засідання довелося перервати.
- Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан. Загалом внаслідок штурму Капітолія загинули 5 людей.
- Не менш як 70 особам висунули різні обвинувачення, включаючи порушення комендантської години, незаконне проникнення в держустанову, незаконне носіння зброї.
Зауважимо, що штурм Капітолію почався після мітингу прихильників Дональда Трампа, на якому чинний президент виголосив промову і закликав людей йти до будівлі Конгресу. Через це конгресмени-демократи звинуватили Трампа у підбурюванні до бунту. Палата представників проголосувала за його імпічмент. Таким чином Трамп став першим президентом в історії США, якого піддали імпічменту двічі.
Джерело: 24 канал
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