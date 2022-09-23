Компанія Meta слідкує за користувачами попри заборону з боку Apple: як їй це вдається

На компанію Марка Цукерберга знову подали до суду. Колективний позов стосується теми відслідковування дій користувачів без їх згоди. Apple заборонила це робити в одному з останніх оновлень своїх ОС, проте в Meta знайшли лазівку.

Корпорацію звинувачують не лише у порушенні правил конфіденційності Apple, а також у порушенні законів США про захист даних. Facebook та Instagram використовують обхідні шляхи функції App Tracking Transparency для відстеження користувачів у мережі навіть після того, як їм було відмовлено у дозволі на це.

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Що відомо

Нагадаємо, правила конфіденційності, які Apple запровадила, починаючи з iOS 14.5, змушують розробників додатків не лише деталізувати інформацію про те, які дані вони збирають, а й запитувати дозволу на збір цієї інформації. У випадку відмови, компанії не отримують даних, які зазвичай використовуються для націлювання реклами, заснованої на поведінці та вподобаннях користувача. Досить велика частина власників iPhone, як виявилось, відповідала "Ні", тому це завдало удару по рекламному бізнесу Meta, зменшивши прибутки.

У позові зазначається, щощоразу, коли користувач натискає на посилання в будь-якій програмі компанії. Таким чином, Meta продовжувала відстежувати активність навіть після заборони від користувача.

У мене є докази того, що програми Instagram і Facebook активно виконують JavaScript для впровадження додаткового JS SDK без згоди користувача,

– заявив дослідник інформаційної безпеки Фелікс Краузе.

У відповідь на позов Meta визнала, що програма Facebook дійсно відстежує активність браузера, але відмовилася визнавати, що дані користувачів збираються незаконно.