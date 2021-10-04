Facebook, Instagram не працюють: все, що відомо про глобальний збій роботи соцмереж

У роботі популярних соцмереж Facebook, Instagram, Twitter, месенджера WhatsApp, а також сервісів Netflix, Steam і PlayStation Network та багатьох інших стався масштабний збій. Користувачі по всьому світі 4 жовтня масово почали скаржитися на технічні проблеми у роботі ресурсів.

Не працюють як і вебверсії, так і мобільні додатки. Хоча самі соцмережі можна відкрити з телефону, жодні оновлення не підтягуються, а коментарі не оновлюються.

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Instagram та Facebook "впали" першими

Першими "впали" Instagram та Facebook. За даними сайту Downdetector, масові скарги на роботу Facebook почали надходити приблизно з 18:30. Проблеми з підключенням виникли у щонайменше 125 тисяч користувачів зі всього світу.

Динаміка скарг на роботу Facebook / Скриншот

Аналогічна ситуація з месенджером WhatsApp. Повідомлення там надіслати не вдається. При відповідних спробах вибиває інформація про те, що відбувається підключення.

Згодом почалися труднощі й на Twitter. У більшості користувачів виникає проблема з роботою сайту, додатку та з авторизацією.

Пізно ввечері збої фіксували й користувачі месенджера Telegram. Вони скаржаться на проблеми з підключенням до сервісу, а також повідомляють, що повідомлення довго не відправляються.

Приблизно о 20:30 "помер" TikTok – 60% користувачів заявляють про виникнення проблеми зі входом в додаток, а ще 20% – про проблему з підключенням до сервісу.

Проблеми виникли й на популярних сервісах

Про проблеми також інформують користувачі низки сервісів: Netflix, Steam і PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, ігри Among Us і Google Play. Там виникають проблеми з роботою сайтів і серверів, а також з авторизацією.

Пізніше "естафету" перехопили Youtube, Snapchat і Reddit. Крім того, періодично зі збоями працюють Skype і Viber.

Ймовірна причина збою ресурсів

Поки не працюють найбільші соцмережі світу, користувачі шукають можливу причину збою. Вони кажуть, що відключення могло бути викликано збоєм конфігурації, який може бути результатом внутрішньої помилки.

Припускають, що масштабні проблеми соцмереж та сервісів сталися через видалення записів DNS (система доменних імен), які повідомляють, як знайти сторінки соцмереж в Інтернеті.

Водночас хакерську атаку не розглядають як можливу причину недоступності сайтів, хоча теоретично така можливість все ж є.

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Реакція компаній на проблеми у роботі соцмереж

У Facebook вже зробили заяву

На офіційній сторінці Facebook у твітері з'явилося повідомлення щодо збоїв у роботі їхніх продуктів. "Нам відомо, що у деяких людей виникають проблеми з доступом. Ми працюємо над тим, аби якнайшвидше повернути все у норму. Вибачте за можливі незручності", – звернулися у компанії.

Згодом з'явилася й реакція на сторінці PR-відділу Instagram у твітері. "Інстаграму та його друзям зараз не просто. Тож у вас можуть виникнути проблеми з їхнім використанням. Потерпіть трішки, ми працюємо", – мовиться у повідомленні.

А у Twitter жартома привітали усіх, хто "перекочував" з інших соцмереж до них.

Проблеми з продуктами Facebook прокоментував Федоров

На масштабний збій відреагував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. У своєму телеграмі він зазначив, що сам причетний до створення продуктів, якими користуються багато людей. Зважаючи на це, посадовець боїться уявити, що відчуває команда Facebook, коли "лежать" одразу Facebook, Instagram та WhatsApp.

Падіння акцій компаній

Через масштабний збій у роботі провідних соцмереж почалося масове падіння акцій великих компаній. Зокрема стрімко знецінюються акції провідних американських IT-компаній.

Світова економіка вже зазнала збитків на мільйони доларів. За даними організації NetBlock, година проблем з соцмережами коштує світові 161 422 838 доларів.

Рівень падіння акцій станом на 4 жовтня, 21:45

Джерело: NASDAQ

Twitter – на 6,4%;

Facebook – на 5,7%;

Amazon – на 2,8%;

Apple – на 2,8%.

Alphabet – на 2,5%;

Netflix – на 2,3%.

До слова, глава Facebook Марк Цукерберг втратив 6,6 мільярда доларів.

Як реагують користувачі

У мережі з'явилася інформація, що у "Даркнеті" продають особисті дані приблизно 1,5 мільярда користувачів Facebook. Водночас офіційно цю інформацію наразі не підтвердили.

Користувачі Facebook, Instagram та WatsApp масово скаржилися на проблеми із підключенням. При чому, робили це переважно у твітері – соцмережі, яка тривалий час не піддавалася збою – про це і жартували. Чимало дописів там супроводжувалися смішними підписами та кумедними мемами.