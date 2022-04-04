Як повідомляє видання Ain.ua, українські користувачі соцмереж Facebook та Instagram 3 – 4 квітня почали фіксувати обмеження поширення хештегів #Bucha і #BuchaMassacre. Соцмережі Meta блокують їх попри те, що фото та відео з Бучі стали головними новинами усіх світових медіа.

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У ці дні заголовки світових ЗМІ рясніють фотографіями, які демонструють звірства російської армії вчинені у звільненому українському місті Буча під Києвом. Зазначається також, що соцмережі Meta почали приховувати навіть міжнародний заклик до допомоги Україні: StandWithUkraine.



Meta приховує хештеги #Bucha і #BuchaMassacre / Фото 24 каналу

Чому Meta блокує хештеги #Bucha і #BuchaMassacre

Згідно з опису причин блокування стає зрозуміло, що відповідні хештеги блокуються через часті скарги користувачів на дописи, які, нібито, порушують правила соцмереж. Як у Facebook, так і в Instagram у цьому випадку в дію вступають алгоритми, які автоматично "відсіюють" контент з відповідними хештегами.

Простими словами, користувачі з Росії масово скаржаться на контент, який викриває звірства їхніх військових в Україні, а соцмережі автоматично блокують такі дописи, таким чином допомагаючи приховувати правду.

Однак рано чи пізно до роботи беруться модератори-люди і залишається надіятися, що скоро цю ганебну помилку буде виправлено і світ продовжить дізнаватися про геноцид українського населення в в окупованих російськими військовими містах. Якщо ж модератори вже були залучені та прийняли свідоме рішення приховати хештеги, до соцмереж Meta виникає дуже багато питань.

Як зазначає AIN.UA, у коментарях виданню Facebook неодноразово наголошував, що український сегмент мережі не модерують росіяни чи російський офіс, але люди, знайомі з українським контекстом.

Військові злочини Росії

Після того, як на початку квітня українська армія зайшла до звільненого міста Буча, у мережі почали з'являтися десятки фото та відео з жертвами окупантів. Десятки цивільних вбитих та закатованих лежать прямо на вулицях міста. Увесь світ шокований звірствами та відвертим геноцидом, який вчиняють російські військові на окупованих територіях.