Facebook хоче використати систему розпізнавання облич у своїх розумних окулярах

Компанія Facebook розглядає можливість додавання системи розпізнавання осіб в нові розумні окуляри, які планує випустити до кінця року. Етичність такого підходу викликала дискусії, адже використання такої технології може мати серйозні наслідки

Портал BuzzFeed написав про внутрішню нараду компанії, на якій неназваний працівник Facebook висловив стурбованість використанням системи розпізнавання осіб в окулярах. Він припустив, що користувачі можуть зловживати цією опцією, наприклад використовувати її для сталкерства.

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Позиція Facebook

У відповідь глава підрозділу доповненої та віртуальної реальності Ендрю Босворт заявив, що компанія вивчає юридичну та етичну сторону використання системи розпізнавання осіб.

Розпізнавання обличчя може стати однією з найсерйозніших проблем, оскільки цей параметр має очевидні переваги та неймовірні ризики. І ми не знаємо, як врівноважити ці системи,

— заявив Босворт на зустрічі.

Після цього глава підрозділу підтвердив, що обговорював цю тему на зустрічі зі співробітниками. Він також зазначив, що хороший продукт буде популярним і без цих функцій, але "було б добре продумати кілька сценаріїв використання цієї функції, коли це влаштовувало б суспільство і відповідні органи".

Босворт також зробив акцент на очевидній користі технології, згадавши відоме захворювання прозопагнозія, при якому людині важко впізнавати знайомі обличчя. Розробник підкреслив, що технологія також буде зручна для використання на вечірках, де люди не можуть згадати імена нових знайомих.

Розпізнавання облич – це дуже спірна тема, і не просто так. Тому я говорив про те, що ми збираємося провести публічне обговорення плюсів і мінусів цієї технології,

– додає Босворт.

Використання подібних технологій в продуктах Facebook привертає особливу увагу через погану репутацію соцмережі в питаннях конфіденційності. У 2018 році компанія стала одним з ключових учасників скандалу з Cambridge Analytica. Тоді стороння аналітична фірма використовувала дані Facebook для політичної передвиборчої реклами.