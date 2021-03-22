Facebook створить версію Instagram для дітей до 13 років

Компанія Facebook працює над створенням версії соціальної мережі Instagram для дітей у віці до 13 років. Діюча політика соціальної мережі забороняє дітям до 13 років використовувати сервіс.

Про це стало відомо з повідомлення віце-президента Instagram з продуктів Віша Шаха, яке було розіслане співробітникам компанії. У ньому було сказано про те, що робота з молоддю є одним з головних пріоритетів для соціальної мережі, а також про створення версії Instagram, яку могли б безпечно використовувати діти у віці до 13 років.

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Як виглядатиме новий Instagram для дітей

Згідно з наявними даними, розробку нового продукту будуть безпосередньо курирувати глава Instagram Адам Моссера і віце-президент Павні Діванджі, яка приєдналася до компанії у грудні минулого року, а до цього працювала в Google, де займалася орієнтованими на дитячу аудиторію продуктами, у тому числі YouTube Kids.

Очевидно, що за рахунок створення нового сервісу для дітей компанія Facebook, яка є власником Instagram, має намір розширити призначену для користувача аудиторію своїх продуктів. Instagram розглядає користувачів у віці до 13 років як життєздатний сегмент зростання, особливо на тлі високої популярності сервісу серед підлітків.

Коментуючи дане питання, Адам Моссера зазначив, що "все більше й більше дітей" хочуть використовувати додатки, такі як Instagram.

Тут нам належить зробити багато, але частина рішення полягає у створенні версії Instagram для молоді або дітей, в якій батьки мають контроль над обліковим записом. Це одна з речей, які ми вивчаємо,

– сказав Адам Моссера.