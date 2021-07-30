Facebook випустить смарт-окуляри під брендом Ray-Ban: Цукерберг обіцяє революційні можливості

Після двох років чуток різного рівня достовірності та неповної інформації з офіційних джерел глава соцмережі Facebook Марк Цукерберг підтвердив, що наступним апаратним продуктом компанії стануть розумні окуляри. Робота над пристроєм ведеться з компанією EssilorLuxottica, що володіє брендом Ray-Ban.

Інформацію про новий продукт глава Facebook озвучив під час заходу, присвяченого звіту компанії про фінансові результати у другому кварталі. Зокрема, Цукерберг торкнувся питання, що стосуються майбутніх продуктів.

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Забігаючи вперед, новим продуктом стане випуск наших перших смарт-окулярів від Ray-Ban в партнерстві з EssilorLuxottica,

– коротко зазначив Марк.

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Інших подробиць, на жаль, не так багато:

відомо, що новий пристрій отримає "культовий форм-фактор";

зі слів Цукерберга, пристрій дозволить користувачам робити "деякі досить витончені речі".

Проте, Марк зазначив, що він радий, що пристрій потрапить до рук людей, а компанія продовжить рух до повноцінних окулярів доповненої реальності у майбутньому. Це підтверджує торішню заяву глави Facebook про те, що даний продукт не відноситься до класу пристроїв доповненої реальності, і вбудованого дисплея як в Google Glass тут теж, мабуть, не буде.

Останнім, хто говорив про даний проєкт, став Хьюго Барра, колишній співробітник Google і Xiaomi, а згодом віце-президент Facebook і куратор підрозділу Reality Labs Partnerships. Він також згадував спільний проєкт з маркою Ray-Ban, говорив про те, що продукт буде "класичним", "культовим" і про те, що це "тільки початок".