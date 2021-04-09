Facebook допоможе користувачам відрізнити жарти від реальних новин

Facebook почав додавати спеціальні позначки до повідомлень, щоб користувачі могли чітко розуміти, чий допис вони читають. Ці позначки включатимуть підписи "посадова особа", "фан-сторінка" та "сатирична сторінка".

Компанія повідомила, що вже приступила до тестування нововведення в США. Поступово вона буде позначати все більше повідомлень.

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Нащо це компанії

Facebook не пояснює, чому додає ці позначки, але очевидно, що маркування сатиричних постів є досить важливим для компанії.

При великій кількості інформаційних потоків користувачам інтернету часом досить важко розпізнати жартівливі новини, відрізнити публікації з офіційних сторінок відомих людей від публікацій їх клонів, фан-сторінок чи шахраїв.

У певному сенсі такі фан-сторінки можна розглядати як тип дезінформації. А соцмережа вже довгий час бореться та шукає нові шляхи зниження кількості фейкових новин на своїй платформі.

Це не перший раз, коли соціальна мережа намагається відокремити правдиві новини від тих, що викликають сумнів. У червні минулого року Facebook почала маркувати ЗМІ, які "повністю або частково перебувають під впливом уряду". Компанія заявила, що вона потребує ярликів, щоб попередити користувачів про можливе підтасовування фактів у стратегічних цілях певних держав.