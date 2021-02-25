Facebook домовилась з Австралією: соцмережа інвестує мільярд у новинну індустрію

Увесь тиждень світ слідкував за ситуацією довкола Facebook, яка заборонила австралійцям ділитися новинами у соціальній мережі. Причиною став новий закон Австралії, який зобов'язує соціальні мережі платити місцевим ЗМІ за публікацію їх матеріалів. Тепер, конфлікт залагоджено: Facebook оголосила про намір інвестувати 1 мільярд доларів у новинну індустрію.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон раніше заявляв, що уряд відновив переговори з представниками соціальної мережі. Судячи з опублікованої фейсбуком заяви, сторони залагодили конфлікт, який розгорівся на тлі ймовірного прийняття в Австралії закону, який зобов'язує великі соціальні мережі та інтернет-ресурси, такі як Google та Facebook, платити видавцям новин за матеріали, які там публікуються.

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Що каже Facebook

Ми задоволені результатом наших обговорень і дуже раді тому, що австралійський уряд погодився на ряд запропонованих нами змін і пообіцяв виправити всі нюанси. Це допоможе нам розв'язати проблеми, пов'язані з комерціалізацією новинного контенту. Безумовно, різні видавництва приносять нам величезну користь, і ми будемо працювати над подальшими інвестиціями в журналістику. Це дуже важливо для підтримки суспільних інтересів. Також найближчими днями ми відновимо вільну публікацію і поширення новин на Facebook для жителів Австралії,

– написали в офіційному блозі компанії.

Поправки, як пише New York Times, передбачають двомісячний період посередництва, який дасть можливість обом сторонам провести практичне випробування подібної системи оплати й укладення угод з видавництвами. Ймовірно, за висновком цього періоду може з'ясуватися, що Facebook не зобов'язана працювати відповідно до нового медіакодексу.

Віцепрезидент Facebook з глобального розвитку Кемпбелл Браун сказав з цього приводу: "заглядаючи наперед, уряд обіцяє зберегти право вибору видавництв, яким проводити оплату, за нами, без примусів".

Мільярд для медіа

У блозі компанії було опубліковано ще один запис, в якому повідомляється, що з 2018 року Facebook інвестувала 600 мільйонів доларів на підтримку новинної індустрії, і планує інвестувати ще 1 мільярд протягом наступних трьох років. Нік Клегг, віцепрезидент з глобальних зв'язків Facebook, заявив, що компанія повністю готова співпрацювати зі ЗМІ. Він додав, що Facebook повністю визнає той факт, що якісна журналістика лежить в основі функціонування відкритих суспільств.

У січні соцмережа оголосила про співпрацю з низкою британських видань, серед яких:

The Guardian,

Telegraph Media Group,

Financial Times,

Daily Mail Group,

Sky News.

Їхні матеріали будуть публікуватись у спеціальному розділі додатка Facebook. Аналогічні угоди уклали й у США, а тепер ведуться переговори з німецькими та французькими новинними ресурсами.

Закон прийнято

Тим часом видання Engadget повідомило про те, що в Австралії остаточно прийняли скандальний закон. Сталося це сьогодні, 25 лютого 2021 року. Чиновники схвалили зміни, які внесли у результаті переговорів з Facebook.