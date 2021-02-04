17 років Facebook: 5 гучних скандалів, пов'язаних з соцмережею

Рівно 17 років тому, 4 лютого 2004 року, була заснована найбільша у світі соціальна мережа Facebook. Про те що Марку Цукербергу вдалось створити унікальний та дуже успішний продукт – нагадувати не варто.

Джерело: 24 канал

Однак разом із успішними рішеннями почали з'являтися скандали. Про найгучніші з них, які виникали останнім часом, поговоримо далі.

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Сутичка з Apple

Загалом словосполучення “Facebook та незаконний збір даних” періодично з'являються і інфопросторі вже не перший рік. Однак новий виток скандалу спричинила Apple.

В iOS 14 компанія Apple впровадила функцію "Прозорість відстеження в додатках", яка дає змогу користувачам заборонити збір даних про їхню активність в додатках від сторонніх розробників.

Це обурило Facebook, адже таке рішення може призвести до втрати значної частини прибутку. Після цього компанія звинуватила Apple в антиконкурентній поведінці. Зараз соціальна мережа намагається переконати користувачів добровільно дозволити відстеження їхніх дій. У той же час Facebook готує позов проти Apple, де буде оскаржувати це рішення щодо конфіденційності.

Змова з Google

10 штатів в США подали спільний позов, в якому звинуватили Google та Facebook у змові на ринку інтернет-реклами. Компанії, начебто, домовилися поділити рекламний онлайн-ринок, щоб уникнути конкуренції один з одним.

Вони домовились про поділ замовлень на рекламу. Позивачі кажуть, що Facebook була втягнута у цей скандал. Соцмережа, нібито, отримувала доступ тільки до деяких секторах ринку, а Google залишалася лідером.

Google – це монополія вартістю трильйон доларів, яка нахабно зловживає своєю владою. Компанія схиляє керівництво Facebook погоджуватися на договірну схему, яка підриває саму суть конкурентного процесу, – мовиться у позові.

#StopHateForProfit

Такий тег почали використовувати великі компанії, виступаючи з критикою соцмережі. Соцмережу звинуватили у використанні приватної інформації, а також у поширенні риторики ненависті. Тоді компанії одна за одною почали заявляти про припинення будь-яких ділових контактів з корпорацією Facebook, зокрема витрати на рекламу.

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Від реклами у соцмережі відмовилися мережа продажу одягу Eddie Bauer, виробник морозива Ben & Jerry (Unilever), кінопрокатна компанія Magnolia Pictures, ритейлер The North Face, додаток Talkspace, рекрутингова компанія Upwork, компанія Mozilla, месенджер Viber та багато інших.

Цікаво, що в розпал бойкоту CEO компанії Марк Цукерберг заявив, що цей бойкот не приносить серйозної шкоди для Facebook.

В той же час експерти заявили, що на той період ціни на акції Facebook впали на 8%. А коли до бойкоту долучилась Coca-Cola, то Цукерберг втратив 7 мільярдів доларів через падіння акцій компанії. Тоді він вибув із трійки найбагатших людей світу, опустившись на 4 позицію.

Скандал Cambridge Analytica

Це, мабуть, найгучніший скандал, в який вляпалась соцмережа. Про витік даних Facebook і Cambridge Analytica чули, мабуть, всі. У 2017 році стало відомо, що британська аналітична організація Cambridge Analytica отримала персональні дані близько 50 мільйонів користувачів Facebook.

Загалом Cambridge Analitica звинуватили у тому, що вона втручалася у вибори по всьому світу, крадучи в соцмережах персональні дані потенційних виборців і маніпулюючи їхньою думкою.

В березні 2018 з'явилися результати одразу кількох розслідувань, які підтвердили маніпуляції Cambridge Analitica та передачу компанії приватних даних користувачів Facebook. Ці розслідування призвели до падіння акцій Facebook на 4.4 %. Соцмережа також зазнала серйозних репутаційних збитків.

Шкода для психічного здоров’я

Загалом, про негативний вплив соцмереж на психічне здоров'я людини писали вже неодноразово. Однак, дослідження, яке провели австралійські вчені Фрост та Ріквуд, демонструє вплив саме Facebook на психічне та емоційне здоров’я. Вчені проаналізували дослідження, що були зроблені з моменту заснування Facebook до 2016 року та з'ясували, як соцмережа впливає на психічне здоров’я.

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“Використання Facebook було пов’язано з шістьма ключовими сферами психічного здоров’я: залежність від соцмережі, тривога, депресія, сприйняття свого тіла та невпорядковане харчування, зловживання алкоголем та інші проблеми психічного здоров’я".

Також вчені з'ясували, що соцмережа провокує такі почуття: