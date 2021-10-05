Після півночі – з початку доби 5 жовтня – інтернет-провайдери почали фіксувати епізодичну доступність ipv4-ресурсів компанії Facebook. Це дало підстави говорити, що мережа невдовзі таки підійметься.

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Фейсбук запрацював

І дійсно, приблизно о 1 ночі фейсбук запрацював. За кілька годин до того стало відомо, що технічні фахівці у дата-центрах в Каліфорнії намагаються перезапустити сервери вручну. Вочевидь, це їм вдалося.

Утім, офіційних коментарів від Facebook щодо причин збою та способів порятунку від нього наразі не було.

Глобальне падіння соцмереж 4 жовтня: що слід знати

Спочатку впали (фактично, припинили працювати) мережі Instagram та Facebook . Масові скарги на їхню роботу почали надходити приблизно з 18:30 від десятків тисяч користувачів. Далі впав месенджер WhatsApp (також від Facebook).

. Масові скарги на їхню роботу почали надходити приблизно з 18:30 від десятків тисяч користувачів. Далі впав месенджер (також від Facebook). Проблеми відчули й інші компанії, які до Facebook стосунку не мають. Наприклад, Twitter та Telegram . Ймовірно, це сталося через перенавантаження, коли до них пішли спілкуватися люди з інших месенджерів та соцмереж.

. Ймовірно, це сталося через перенавантаження, коли до них пішли спілкуватися люди з інших месенджерів та соцмереж. Приблизно о 20:30 почали частково падати й інші сайти – TikTok, Netflix, Steam і PlayStation Network, Minecraft, YouTube, Snapchat і Reddit, Skype і Viber, Amazon, Alexa, ігри Among Us і Google Play та багато інших.

Причина збою: офіційно вона невідома. Усе, що зараз можна прочитати в мережі – це припущення. Наприклад, про внутрішню помилку, про невдале оновлення маршрутизаторів, про хакерську атаку тощо.

До слова, через масштабний збій у роботі соцмереж удару зазнали й акції великих IT-компаній. Навіть сам засновник Facebook за кілька годин втратив понад 6 мільярдів доларів.