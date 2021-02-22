Facebook блокує пости про користь вакцинації від COVID-19

Соцмережа Facebook почала блокувати повідомлення про користь і необхідність вакцинації від коронавірусу. Мова йде про рекламні оголошення як мінімум в 110 спільнотах.

Причиною цьому стала заборона на політичну рекламу та пов'язані з нею алгоритми.

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Так, соцмережа видалила повідомлення про механізми дії вакцини та навіть про розташування пунктів для вакцинації.

Нагадаємо, Facebook ввів заборону на політичну рекламу напередодні виборів президента США в листопаді 2020 року. При цьому заборону планували зняти через тиждень після виборів. Але негласно заборону продовжили.

У питанні реклами вакцинації Facebook визнали наявність проблеми. В соцмережі заявили, що вже відновили рекламу щеплень двох спільнот.

Ще один фейспалм Facebook

Раніше ми повідомляли, що Facebook вирішив заборонити жителям Австралії читати і ділитися новинами на своїй платформі. Це відбулось через новий законопроєкт, який незабаром можуть прийняти в країні для захисту місцевих медіа. Однак, обмеження в компанії робили так ретельно, що випадково обмежили свою власну сторінку в Австралії.

Соціальна мережа також випадково заблокувала кілька сторінок урядових організацій Австралії, в тому числі двох офіційних медичних установ, перекривши доступ до медичної інформації на тлі пандемії коронавірусу.