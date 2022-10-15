Діра, за якою спостерігали дослідники, закручувалася і поверталася в 10 мільярдів разів швидше, ніж будь-яка чорна діра, за якою спостерігали раніше. Вплив на простір-час був таким сильним, що обидві чорні діри тремтіли – або прецесували – на своїх орбітах.

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Ейнштейн мав рацію

Чорні діри, про які мовиться, у багато разів масивніші за Сонце – найбільша з них масивніша за нашу зірку у 40 разів. Вперше астрономи вловили сигнал від них 2020 року. Відтоді вчені накопичували все більше нових даних про подію GW200129, що дають змогу розкрити секрети настільки епічного зіткнення.

Учені спостерігали процес прецесії в різних об'єктів, але в настільки великих – ніколи. Однак у загальній теорії відносності Ейнштейна понад сто років тому передбачено, що прецесія має виникати і в подвійних чорних дірах. І тепер астрономи змогли вперше спостерігати цей рідкісний феномен на власні очі, після п'яти років вивчення гравітаційних хвиль.

Тремтіння перед злиттям

Автори статті, що вийшла в журналі Nature, припускають, що чорні діри GW200129 перебували в хаотичних відносинах до свого потужного злиття. У міру того як вони притягували одна одну, обертаючись орбітами, які скорочуються, вони почали тремтіти, як дзиґи – прецесія відбувалася кілька разів за секунду. Це в 10 мільярдів разів швидше, ніж швидкість прецесії будь-якого іншого об'єкта, відомого вченим.

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Це відкриття не тільки підтверджує правоту Ейнштейна, а й порушує питання про те, наскільки часті подібні події. Вважається, що вони відбуваються досить рідко – раз на тисячу спостережуваних подій – але, можливо, ці моделі слід переглянути.