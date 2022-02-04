Досліджуючи процеси утворення гір, науковці виявили цікаву закономірність: з утворенням велетенський гірських масивів відбувалися "стрибки" в еволюції живих організмів. Гірські хребти, що ставали цьому причиною, мали приблизно такий же масштаб, як й Гімалаї чи навіть більше.

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Як саме велетенські гірські масиви минулого впливали на еволюцію

Виявити взаємозв'язок між "стрибками" у процесі еволюції життя та утворенням велетенських гірських масивів вдалося завдяки циркону з низьким вмістом лютецію. Річ у тому, що така комбінація мінералу та рідкоземельного елементу зустрічається лише біля коріння гір, де існує велетенський тиск. Тому це є маркером формування велетенських гірських хребтів.

Перші "супергори" утворилися 2 – 1,8 мільярда років тому та збігаються у часі з появою перших еукаріотів.

1,8 – 0,8 мільярда років тому не відбувалося значних процесів утворення гірських масивів. Науковці у жарт називають цей період "нудним мільярдом" – тоді спостерігалося своєрідне "згасання" еволюційних процесів, їхнє сповільнення.

Другі "супергори" утворилися у проміжку 650 – 500 мільйонів років тому й збіглися у часі зі значним розмноженням водоростей, появою хордових, членистоногих, молюсків та інших тварин. Ця подія відома під назвою "кембрійський вибух".

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Як саме поява "супергір" впливала на еволюцію?

Супергори Нуна (2 – 1,8 мільярда років тому) та Трансгондванські супергори (650 – 500 мільйонів років тому) утворювалися на стиках літосферних плит під час формування суперконтинентів.

Під час їхнього утворення з глибин Землі підіймалися мільйони тонн гірських порід, які приносили на поверхню корисні речовини – наприклад, фосфор та залізо.

Ці корисні речовини завдяки ерозії потрапляли в океани, насичуючи їх. Мікроорганізми, які жили там, отримували "дармову їжу", що спричиняло пришвидшення розмноження та розвитку.

Під час "нудного мільярда" процесів творення супергір не виявили, що спричинило сповільнення темпів еволюції, адже в океани потрапляло значно менше корисних речовин.

Також цікавим є спостереження того, що кількість кисню в атмосфері збільшувалася трьома етапами – два з них збігаються у часі з формування Нуни та Трансгондванських супергір. Це може бути пов'язано зі збільшенням розмноження водоростей.

Ймовірно, після "кембрійського вибуху" життя було уже достатньо складним, щоб продовжити активно еволюціонувати без "втручання" супергір. Хоча може бути, що активізація багатьох інших менш масштабних геологічних процесів підтримувала кількість поживних речовин у середовищі.