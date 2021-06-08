Спіральна галактика типу "гранд-дизайн" на вражаючому фото

Європейська Південна Обсерваторія (ESO, European Southern Observatory) представила прекрасний знімок галактики з позначкою NGC 4254, яка також відома під назвою Мессьє 99 (M 99).

Названа структура розташовується у сузір'ї Волосся Вероніки. Вона була відкрита ще у 1781 році французьким астрономом П'єром Мешеном.

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Особливості галактики

Мессьє 99 відноситься до спіральним галактик з упорядкованою структурою – галактик типу "гранд-дизайн" (Grand design spiral galaxy). У таких об'єктів яскраво виражені спіральні рукави, які виходять з центру галактики.

До класу "гранд-дизайн" відносяться тільки близько 10% усіх спіральних галактик. Таким чином, Мессьє 99 є досить незвичайною структурою.

На фото добре видно, що класифікація галактики M 99 до цього класу цілком виправдана: яскраві закручені спіральні гілки чітко виділяються на темному тлі навколишнього простору і в них легко ідентифікуються численні різноманітні, але взаємоузгоджені структури,

– зазначає ESO.



Галактика Мессьє 99 класу "гранд-дизайн" / Фото ESO

Додамо, що фотографія отримана у рамках програми "Космічні скарби ESO" (ESO Cosmic Gems) – просвітницької ініціативи, що полягає у фотографуванні за допомогою телескопів ESO в освітніх і суспільно-просвітницьких цілях цікавих, загадкових або просто красивих об'єктів.

Програма здійснюється у ті тимчасові інтервали, коли телескопи з якихось причин не можуть використовуватися для наукових спостережень.