ESA виділило понад пів мільйона доларів на розробку нових космічних транспортних засобів

Європейське космічне агентство (ESA) оголосило про ініціативу з розробки "майбутніх космічних транспортних рішень". По суті, агентство виділило близько 600 000 мільйонів доларів трьом компаніям – ArianeGroup, Avio і Rocket Factory Augsburg – для вивчення та розробки систем запуску, які зможуть конкурувати зі SpaceX.

У Європі стурбовані майбутнім своїх ракетних носіїв

Наразі наступні покоління європейських ракет: велика ракета-носій Ariane 6 і менша Vega-C, будуть задовольняти потреби ЄС у запусках на найближче десятиліття. Ці дві ракети повинні привести до ладу протягом наступних 12-18 місяців.

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Разом з тим у ESA стурбовані, що ракети Ariane 6 і Vega-C не будуть конкурентоспроможними на ринку запусків навіть у найближчому майбутньому. Це важливо: хоча держави-члени Європейського Союзу оплачують розробку ракет, після досягнення експлуатаційного статусу ці носії, як очікується, повинні вийти на самоокупність за рахунок комерційних пусків.

Міністри економіки Франції і Італії прийшли до висновку, що ринок запусків кардинально змінився з 2014 року, коли почалося проєктування ракет Ariane 6 і Vega-C. Згідно з повідомленням газети Le Figaro, міністри вважають, що здатність цих нових ракет конкурувати на ринку комерційних запусків відтоді значно погіршилася.

Основна причина – SpaceX. Завдяки своїй багаторазовій недорогій ракеті Falcon 9 американська компанія змогла знизити ціни за виведення на орбіту великих комерційних супутників – саме для цієї області створювалася Ariane 6. У той час як європейські апарати Ariane колись грали домінуючу роль у запуску геостаціонарних супутників, вони поступилися значною часткою ринку з 2014 року.

Ще ж і надто, за рахунок програми SmallSat Rideshare зі скорочення витрат шляхом запуску відразу цілої маси апаратів для різних замовників за допомогою однієї ракети, SpaceX може відняти хліб і у Vega-C, яка має вантажопідйомність близько 1,5 тонн при виведенні на полярну орбіту.

Разом з тим на ринок збирається вийти і Roket Lab, яка оголосила про створення ракети середнього класу Нейтрон.

Які заходи вживають європейські лідери

Міністри Франції та Італії закликають Європу дати гідну технологічну і промислову відповідь на успіхи SpaceX. Наразі не зовсім зрозуміло, як саме це виглядатиме і як швидко ЄС зможе вжити відповідних заходів. Більш того, будь-яка ініціатива буде ускладнена політикою. Програма Ariane виникла у Франції, а програма Vega – в Італії. Німеччина, у якої не було власних ракет, має кілька компаній, що спеціалізуються на малих пусках включаючи Rocket Factory Augsburg.