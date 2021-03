У Європі розроблять дрона для дослідження печер на Місяці

Команда німецького університету Юліуса Максиміліана у Вюрцбурзі (JMU) розробила роботизовану сферу DAEDALUS для дослідження глибин місячних печер. На вигляд пристрій являє собою підвішену кулю. Європейське космічне агентство (ESA) розповіло про цей проєкт, який може стати частиною місячної програми.

Місячні орбітальні апарати нанесли на карту кілька глибоких ям на поверхні Місяця, які, як вважається, є "світловими люками" у лавових печерах. Такі порожнини представляють великий науковий інтерес, відкриваючи доступ до недоторканого місячного матеріалу – можливо, навіть до покладів води у вигляді льоду.

Цікаво ESA виділило понад пів мільйона доларів на розробку нових космічних транспортних засобів - Новини технологій - Техно (24tv.ua)

У майбутньому такі печери також можуть стати середовищем проживання для місячних поселенців, даючи природний захист від радіації, мікрометеоритів і екстремальних температур на поверхні природного супутника Землі.

Що таке DAEDALUS та які перед ним стоятимуть завдання

DAEDALUS (Descent And Exploration in Deep Autonomy of Lunar Underground Structures) являє собою сферу діаметром 46 см, яка повинна буде нести на борту багатьох напрямах стереоскопічну камеру, лазерну систему лідарів для тривимірного картографування печер зсередини, датчики температури, дозиметр випромінювання, а також висувні кронштейни, які допоможуть долати перешкоди і перевіряти властивості гірських порід.

Апарат спершу планують спускати всередину печери на спеціальному прив'язі, а потім відпускати, щоб робот переміщувався своїм ходом, відштовхуючись за допомогою безлічі висувних опор. Підвісний трос виступає як приймач Wi-Fi, дозволяючи пристрою передавати наверх все, що той виявить у печері.



Схема спуску й руху DAEDALUS / Фото ESA

Камери DAEDALUS працюють як система стереоскопічного зору і лазерного вимірювання відстаней, причому сфера виявляє перешкоди під час спуску і автономно переміщається при досягненні дна.

Консорціум на чолі з JMU спроєктував робота у рамках більш масштабної програми дослідження системи місячних печер, проведеного за завданням ESA різними університетами і науковими організаціями.