ESA підписало контракт на 296,5 мільйонів євро з Thales Alenia Space на будівництво модуля для місячного шлюзу Lunar Gateway. Проєкт реалізують у рамках розробки Європейської системи заправки паливом, інфраструктури і телекомунікацій (ESPRIT).

ESPRIT включатиме два елементи – перший модуль буде отримувати і обробляти дані, а другий буде відповідати за дозаправку, забезпечуючи шлюз ксеноном і хімічним паливом, "а також підтримувати майбутні багаторазові місячні посадкові пристрої і транспорт на шляху в дальній космос", пояснили в ESA.

Не пропустіть NASA назвала дату вогневих випробувань першого ступеня SLS, який полетить на Місяць

Коли запустять модулі ESA для Lunar Gateway

Перший модуль планується запустити у 2024 році, а запуск елемента дозаправки очікується в 2026 році.

Будівництво заправного модуля буде вести компанія Thales Alenia Space у французьких Каннах спільно з підрозділами в Італії і Великобританії.

Запуск першого елемента європейської системи планується на американському модулі шлюзу США HALO. 17 січня NASA проведе заключне випробування з серії Green Run для підготовки основного етапу своєї системи космічного запуску (SLS). У рамках випробування будуть на 8 хвилин запущені всі чотири двигуни RS-25 в підставі ступені Artemis I.



Конфігурація Lunar Gateway

Раніше повідомлялося, що при проєктуванні місячних модулів Thales Alenia Space доведеться зіткнутися з низкою проблем, пов'язаних з суворим середовищем і екстремальними тепловими умовами, необхідністю дотримання стартової ваги для запуску комерційними пусковими установками США, і, нарешті, автономністю роботи модулів, оскільки місячна космічна станція не буде постійно населена.

Thales Alenia Space належить розробити роботизовані інтерфейси для обох модулів, щоб дистанційно керувати і обслуговувати станцію.