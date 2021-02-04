ESA підписало контракт на поставку ще трьох модулів для програми NASA Artemis

Європейське космічне агентство ESA підписало контракт з Airbus на будівництво службових модулів для космічного корабля NASA Orion, який доставить астронавтів на Місяць в рамках програми "Артеміда". Ще три модулі вже перебувають у процесі виробництва.

Джерело: ESA

Вартість контракту перевищила 650 мільйонів євро. Модулі стануть частиною вкладу ESA в програму "Артеміда" і нададуть агентству можливість відправити на Місяць своїх астронавтів.

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Детальніше про модулі ESA для NASA

Службові модулі ESA по суті є циліндрами висотою 4 м. Вони оснащені чотирма сонячними батареями шириною 19 м у розкритому стані. 8,6 тонни палива службового модуля необхідні для роботи головного двигуна і 32 підрулюючих пристроїв. Будучи прикріпленими до модуля екіпажу, вони забезпечуватимуть астронавтів водою й киснем, а також підтримуватимуть температурний режим.



Модуль ESA розташовується знизу корабля Orion

Після завершення будівництва три нових модулі відправляться у Бремен, де на них встановлять обладнання, вироблене компаніями з 10 країн Європи.

Цей контракт подвоює зобов'язання Європи з постачання життєво важливого обладнання для відправки астронавтів на Місяць. Створенням цих елементів ми гарантуємо місця астронавтам ESA у місіях з дослідження нашої Сонячної системи,

– зазначив Девід Паркер, керівник програм вивчення космосу в ESA.

Три попередніх модулі перебувають на різних стадіях виробництва. Перший модуль буде використаний у місії "Артеміда I", першому випробувальному польоті космічного корабля "Оріон" без екіпажу. Другий модуль призначений для наступної місії, "Артеміда II", у рамках якої астронавти облетять Місяць і повернуться на Землю; цей модуль зараз завершує інтеграцію з обладнанням у Бремені. Третій модуль буде підтримувати життєзабезпечення астронавтів під час місії "Артеміда III". Анонсовані нові модулі будуть використовуватися для місій "Артеміда IV" та "Артеміда VI".