ESA змінила правила відбору астронавтів: полетіти у космос зможуть особи з інвалідністю

Європейське космічне агентство (ESA) планує відправити у космос астронавтів з інвалідністю. Агентство припускає, що парастронавти відправляться на Міжнародну космічну станцію. Бюджет програми складе мільйон євро.

ESA оголосило, що готове інвестувати у адаптацію космічного устаткування, щоб дати можливість фахівцям з інвалідністю повноцінно працювати у ролі членів екіпажу.

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Умови відбору у парастронавти

Для участі у місії ESA розглядатиме осіб з дефектами нижніх кінцівок – як вродженими, так і у результаті ампутації. Мовиться про відсутність однієї або обох стоп чи ніг нижче коліна, також допускається різниця в довжині кінцівок при народженні або у результаті травми. Серед іншого ESA розгляне осіб низького зросту (<130 см). В агентстві наголошують, що для реалізації проєкту парастронавтів ESA шукає людей, які психологічно, розумово, технічно і професійно кваліфіковані, щоб стати астронавтом, тому особи з психічними розладами не розглядаються.



Умови відбору у парастронавти / Фото ESA

Як потрапити у відбір в астронавти ESA

Кандидати повинні мати громадянство держави-члена ESA або/і ступінь магістра у галузі природничих наук, медицини, інженерії, математики або комп'ютерних наук. Також будуть розглядатися кандидати з кваліфікацією льотчика-випробувача або інженера-випробувача. Потрібно вільно володіти англійською, знання інших мов також вітається.

Прийом заявок відкриється 31 березня і триватиме до 28 травня; подані заявки будуть розглядатися до жовтня 2022 року. ESA не повідомило, скільки астронавтів воно планує найняти, але заявило, що вони зможуть розраховувати на постійну роботу і "будуть навчені для тривалих або складних космічних місій".

Якщо є щось, що ми дізналися, працюючи на Міжнародній космічній станції, так це те, що різноманітність має велику цінність. Включення людей з інвалідністю принесе вигоду від їх виняткового досвіду, їх точки зору і здатності адаптуватися до складного середовища,

– вважають в агентстві.

Зараз ESA веде переговори з приватними компаніями-постачальниками космічного устаткування й послуг, щоб визначити, які заходи необхідно вжити для включення до складу екіпажу астронавтів з інвалідністю. ESA розраховує або адаптувати існуюче обладнання, або розробити нові процедури експлуатації.