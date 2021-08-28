Ера роботів: машини почали частіше замінювати людей на виробництвах

Роботи, без сумніву, захоплюють світ. Сьогодні вони зустрічаються на багатьох виробництвах – часом допомагаючи людині, а часом і повністю її замінюючи. У США все частіще спостерігається саме останній варіант. Розповідаємо про причини такого явища.

Джерело пише про зростання кількості компаній, які відчувають нестачу фінансування і не можуть задовольнити підвищені вимоги до заробітної плати. Крім того, сьогодні у Штатах спостерігається дефіцит робочої сили: у кінці червня кількість робочих місць досягла 10,1 мільйона, що на 1,4 мільйона перевищило кількість безробітних. Тому компанії дедалі частіше залучають роботів – це виявляється вигіднішим кроком.

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Машини витісняють людей

Звісно ж, і роботи недешеві. Не всі можуть дозволити собі велику їх кількість. Тому на ринку з'явилась нова послуга: оренда роботів за 10 доларів на годину. Таку бізнес-модель обрала собі компанія Formic Technologies. Вона створює роботів, здає їх в оренду і здійснює технічну підтримку у випадку несправностей.

"Автоматизуйте своє підприємство прямо зараз, – закликає Formic у своєму слогані. – Скоротіть експлуатаційні витрати".

Одним з клієнтів Formic Technologies стала фабрика зі штампування металу Polar Hardware Manufacturing, яка знаходиться у Чикаго. Як розповідає Daily Mail, за робота компанія платить навіть менше десяти доларів за годину, а людині за той же час потрібно заплатити не менше двадцяти.

Переваги оцінили й у Westec Plastics з Лівермора. Замінивши працівників роботами, компанія підрахувала, що зекономить близько 60 тисяч доларів на рік з кожного робота. Перший рік платять 3750 доларів на місяць за кожного робота. З другого року використання ціна впаде до 2100 доларів на місяць.

Мелвін працює 24 години на добу, всі три зміни, і це замінило трьох повних операторів. Цього року нам довелося досить значно підвищити заробітну плату через те, що відбувається у світі. На щастя, Мелвін не просить надбавки,

– коментують зміни у компанії.

Formic Technologies нещодавно залучила від інвесторів трохи більше 5 мільйонів доларів. І судячи з тенденцій, це далеко не останній її успіх.