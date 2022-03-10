В Epson наголосили, що "компанія з крайнім занепокоєнням стежить за подальшим розвитком подій і сподіваються, що ситуація, що склалася, вирішиться якнайшвидше".

Не пропустіть Китайські техногіганти обмежили постачання техніки в Росію, але не можуть припинити повністю

Компанії з усього світу покидають Росію

Це не перший бізнес, який вирішив останнім часом зупинити роботу в Росії через вторгнення та збройну агресію до України. Про вихід з ринку повідомляють онлайн-медіакомпанії, виробники електроніки та офісної техніки і навіть IT-гіганти. Деякі компанії вже повністю припинили або обмежили свою діяльність в Росії.

За прогнозами подібні кроки матимуть катастрофічні наслідки для Російської економіки, яка вже зараз зазнає стрімкого краху. Наприклад відхід з ринку компаній типу Intel, AMD і TSMC серйозно та прямо вплинуть на якість життя в країні та її безпеку, включаючи інформаційну та економічну.

Ринок окупанта також покидають ІТ-гіганти, такі, як Microsoft з її сервісом Azure та Amazon з її AWS. Тому зовсім скоро Росія – ні на державному рівні, ні на приватному – не матиме необхідних потужностей для функціонування всіх її систем, сервісів та послуг.

На місцевому ринку аналогом може виступити компанія Яндекс. Крім того, свої сервери має VK. Однак, імовірно, їхніх ресурсів не вистачить, щоб приєднати усі компанії, які раніше користувалися послугами американських чи європейських рішень. А залучити нові сервери буде неможливо через санкції.

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