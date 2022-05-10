Епопея RuTube: сервіс звернувся до Михайла Федорова, а чутки стверджують про незворотну шкоду

Російський аналог YouTube атакували хакери. Адміністратори RuTube обіцяли швидко все полагодити, однак чутки кажуть, що відновленню сайт не підлягає. Тим часом сервіс вирішив посваритися з Михайлом Федоровим.

24 канал спробував розібратись у складнощах, які спіткали RuTube. За останніми даними, атака нібито стала можлива через витік кодів доступу.

Раніше Anonymous вкотре зламали російське телебачення, а невідомі хакери "поклали" відеохостинг RuTube

Відновленню не підлягає

Як повідомив російський філіал The Village з посиланням на власне джерело, близьке до команди RuTube, ситуація виявилася куди серйознішою, ніж вважали спочатку.

Коротко нагадаємо:

9 травня близько п'ятої ранку розпочалась атака на RuTube.

О сьомій ранку представники сервісу повідомили про це в Telegram.

Надалі протягом усього дня різноманітні заяви повідомляли про те, що ведуться роботи з відновлення, відеоконтент не постраждав, ситуація контролюється, дані користувачів не зачепило, і так далі.

О 20: 04 в телеграмі з'явилася ще одна публікація, у якій стверджувалося, що "RuTube замовили". Начебто це була спланована й дороговартісна атака, покликана "завадити показу параду перемоги та святкового салюту". Пресслужба вже анонсувала майбутню трансляцію рашистського збіговиська у записі.

А сайт і досі не працює. На момент написання даного матеріалу пройшло 33 години з початку атаки, а на RuTube і досі можна побачити лише одне – повідомлення "Увага! На сайті ведуться технічні роботи. Сайт був атакований. На цю мить ситуація знаходиться під контролем. Дані користувачів збережені."

За даними The Village справи дуже кепські. Як пише джерело, вихідний код сайту був повністю видалений, а відеосервіс "не підлягає відновленню". У RuTube нібито досі не розуміють, чи має хакер, як і раніше, доступ до системи, чи вже ні, але продовжують стверджувати, що відеоконтент у результаті атаки не постраждав.

Тим часом IT-сервіс Habr опублікував дані, згідно з якими в результаті атаки було уражено понад 75 відсотків баз і інфраструктури основної версії та 90 відсотків резервних копій і кластерів для відновлення баз даних. Основна складність в процесі відновлення начебто полягає тому, що інфраструктура складається з сотень серверів, кожен з який доводиться відновлювати в ручному режимі, поступово усуваючи наслідки втручання.

Самі розробники RuTube заперечують ці дані.

Інформація щодо втрати вихідного коду сайту не відповідає дійсності. Ми справді зіткнулися з найсильнішою кібератакою за всю історію існування RuTube. Важливо розуміти, що відеохостинг – це петабайти даних архівів і сотні серверів. Відновлення вимагає більше часу, ніж спочатку припускали інженери. Однак похмурі прогнози не мають нічого спільного з цим станом справ: вихідний код доступний, бібліотека ціла. Зараз йде процес відновлення сегментів файлової системи віддалених середовищ і баз на частині серверів,

– пише пресслужба.

Не виключено, що команда сервісу просто намагається приховати інформацію та тягне час, щоб вигадати рішення, якого насправді нема.

RuTube звернувся до Михайла Федорова

Ще вчора, 9 травня, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пожартував над падінням російського сайту, адаптувавши під ситуацію відомий мем з Лукашенком:

А я вам сейчас покажу, откуда на Rutube готовилось нападение. И если бы за 6 часов до парада не были бы отключены сервера — четыре сервера, я сейчас покажу материнские платы, привез — они бы показали всем этот бред,

– написав міністр.

А вже ввечері пан Федоров назвав ситуацію довкола RuTube "депропагандизацією": "Депропагандизація продовжується. Це не кібератака, це спеціальна операція з поліпшення вашої IT-інфраструктури".

Тоді сталося неочікуване: RuTube заговорив українською! У тому ж телеграм-каналі опублікували повідомлення, адресоване особисто українському міністру, почавши його словами: "Хочемо пояснити деяким, хто особливо радіє збою в роботі RuTube".

Дорогий друже @zedigital! Ми справді продовжуємо відновлювальні роботи на платформі. Ця атака стала ще одним приводом (нагадуємо, що 9 Травня в Росії – день пам'яті, єдності та гордості) згуртуватися та підтримувати своїх. Адже навіть ті, хто скептично ставився до нас, тепер підтримують нас і бажають нам скоріше полагодити платформу. Дякуємо вам за піар, та маємо повідомити, що ми могли б перекладати пости для вас, щоб ви не порушували стиль вашого каналу та не використовували російську мову. Обіцяємо новину про відновлення RuTube передати вам на ексклюзивних правах,

– написали ображені рашисти.

Варто зазначити, що піарники сервісу явно погано підготувалися й не знали, що Михайло Федоров веде свій особистий канал не лише українською мовою – окремі публікації, що не стосуються його роботи як міністра, часом з'являються й російською.

Тим часом сам Федоров уже відповів: "Непрацюючий другу добу Rutube заговорив українською. Працюватимемо далі, поки кремль не заговорить", – написав він.