Видання DigiTimes, яке зазвичай посилається на тайванські компанії, написало про некритичний, але вже відчутний дефіцит мідної фольги і ламінатів з мідним покриттям (CCL). Їх використовують у виробництві друкованих плат — основи всіх електронних виробів.
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Наслідки нового дефіциту
- Дефіцит, як відомо, неминуче веде до зростання цін. Ситуація з міддю – не виняток.
- З четвертого кварталу 2020 року ціни на мідь зросли на 35 відсотків. Це тягне за собою зростання ціни усіх продуктів, для створення яких використовують цей матеріал.
- Зростає вартість і мідної фольги, необхідної для виготовлення CCL, підштовхуючи виробників системних плат і відеокарт до підвищення цін на їхню продукцію.
- Якщо ринок зіткнеться з відсутністю необхідного компонента, на нас може чекати не просто підвищення ціни, а й у загалі відсутність певних продуктів у магазинах.
- Таким чином труднощі з купівлею відеокарт поглибляться не тільки зростанням популярності майнінгу криптовалют, а й загалом відсутність цих комплектуючих у магазинах.
На думку джерела, зростання цін неминуче, особливо на вироби, зібрані на платах з великою кількістю шарів металізації.
Варто зазначити, що ринок й без того постраждав від підвищення цін, що стало наслідком дефіциту напівпровідникової продукції. Почався він у 2020 році. Коли закінчиться – невідомо. Компанії, підприємці та аналітики висловлюють різну точку зору. Хтось впевнений, що проблеми триматимуть роками, а хтось, що вони от-от закінчаться. Ілон Маск, наприклад, передбачає швидке завершення нестачі чипів. Підприємець взяв участь в Italian Tech Week, де поговорив з головою Stellantis і Ferrari Джоном Елканном.
Маску поставили питання, коли автомобільній галузі вдасться впоратися з дефіцитом напівпровідників. "Думаю, в короткостроковій перспективі, – відповів він. – Зараз будується безліч заводів з виробництва чипів. Думаю, до наступного року в нас буде достатньо потужностей для постачання чипів".
Залишається сподіватись, що й з дефіцитом міді ринок впорається так само швидко.