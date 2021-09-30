Видання DigiTimes, яке зазвичай посилається на тайванські компанії, написало про некритичний, але вже відчутний дефіцит мідної фольги і ламінатів з мідним покриттям (CCL). Їх використовують у виробництві друкованих плат — основи всіх електронних виробів.

Цікаво Нейромережа назвала підробкою одну з картин Рубенса ціною в мільйони доларів

Наслідки нового дефіциту

Дефіцит, як відомо, неминуче веде до зростання цін. Ситуація з міддю – не виняток.

З четвертого кварталу 2020 року ціни на мідь зросли на 35 відсотків. Це тягне за собою зростання ціни усіх продуктів, для створення яких використовують цей матеріал.

Це тягне за собою зростання ціни усіх продуктів, для створення яких використовують цей матеріал. Зростає вартість і мідної фольги, необхідної для виготовлення CCL, підштовхуючи виробників системних плат і відеокарт до підвищення цін на їхню продукцію.

Якщо ринок зіткнеться з відсутністю необхідного компонента, на нас може чекати не просто підвищення ціни, а й у загалі відсутність певних продуктів у магазинах.

Таким чином труднощі з купівлею відеокарт поглибляться не тільки зростанням популярності майнінгу криптовалют, а й загалом відсутність цих комплектуючих у магазинах.

На думку джерела, зростання цін неминуче, особливо на вироби, зібрані на платах з великою кількістю шарів металізації.

Варто зазначити, що ринок й без того постраждав від підвищення цін, що стало наслідком дефіциту напівпровідникової продукції. Почався він у 2020 році. Коли закінчиться – невідомо. Компанії, підприємці та аналітики висловлюють різну точку зору. Хтось впевнений, що проблеми триматимуть роками, а хтось, що вони от-от закінчаться. Ілон Маск, наприклад, передбачає швидке завершення нестачі чипів. Підприємець взяв участь в Italian Tech Week, де поговорив з головою Stellantis і Ferrari Джоном Елканном.

Маску поставили питання, коли автомобільній галузі вдасться впоратися з дефіцитом напівпровідників. "Думаю, в короткостроковій перспективі, – відповів він. – Зараз будується безліч заводів з виробництва чипів. Думаю, до наступного року в нас буде достатньо потужностей для постачання чипів".

Залишається сподіватись, що й з дефіцитом міді ринок впорається так само швидко.