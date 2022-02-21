Попри те, що влада Великої Британії оголосила червоний рівень небезпеки й рекомендувала жителям не залишати будинки, аеропорти Лондона продовжували приймати літаки. На щастя, жоден не зазнав аварії.
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Восьмигодинний стрім
- Пряму трансляцію, яка у результаті розтяглася майже на вісім годин, почав YouTube-канал Big Jet TV, автором якого є британець Джеррі Дайер.
- Він описував усе, що відбувається, ніби спортивний коментатор.
- На піку трансляцію дивилися близько 200 тисяч користувачів.
- Станом на 21 лютого, відео переглянуло понад 7 600 000 осіб.
- Іноді здавалося, що літаки ось-ось впадуть. Коли судно все ж приземлялося, стрімер хвалив пілотів
- Найбільш хвилюючий момент – посадка Airbus A380. Цей літак зміг зайти на смугу лише на третій раз.
Трансляція з лондонського аеропорту Хітроу: відео
Ситуація на стрімі Big Jet TV швидко розлетілася мережею й активно обговорювалася в англомовному інтернеті. Люди навіть жартували, що всі британці в цей день дивляться YouTube-канал замість звичайних телевізійних програм і футболу.