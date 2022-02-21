Попри те, що влада Великої Британії оголосила червоний рівень небезпеки й рекомендувала жителям не залишати будинки, аеропорти Лондона продовжували приймати літаки. На щастя, жоден не зазнав аварії.

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Восьмигодинний стрім

Пряму трансляцію, яка у результаті розтяглася майже на вісім годин, почав YouTube-канал Big Jet TV, автором якого є британець Джеррі Дайер.

Він описував усе, що відбувається, ніби спортивний коментатор.

На піку трансляцію дивилися близько 200 тисяч користувачів.

Станом на 21 лютого, відео переглянуло понад 7 600 000 осіб.

Іноді здавалося, що літаки ось-ось впадуть. Коли судно все ж приземлялося, стрімер хвалив пілотів

Найбільш хвилюючий момент – посадка Airbus A380. Цей літак зміг зайти на смугу лише на третій раз.

Трансляція з лондонського аеропорту Хітроу: відео

Ситуація на стрімі Big Jet TV швидко розлетілася мережею й активно обговорювалася в англомовному інтернеті. Люди навіть жартували, що всі британці в цей день дивляться YouTube-канал замість звичайних телевізійних програм і футболу.

Нагадаємо, за даними The Guardian, шторм забрав життя чотирьох людей у Британії та Ірландії та п’ятьох у континентальній Європі. Одна з жертв – 30-річна жінка, на автомобіль якої упало дерево.