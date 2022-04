Особливості Unreal Engine 5

Нова версія популярного ігрового рушія отримала численні покращення для творців ігор – від збільшеної продуктивності та вдосконаленого інтерфейсу редактора до набору технологій, спрямованих на додавання в ігрові сцени фотореалізму.

Не пропустіть Розробник World of Tanks, компанія Wargaming оголосила про вихід з Росії та Білорусі

До останніх слід віднести Lumen – рішення для глобального динамічного освітлення і Nanite – "мікрополігональний" засіб для підвищення деталізації геометрії.

Чим цікаві ці інструменти

Epic заявляє, що з Nanite та Lumen розробники зможуть створювати 3D-сцени кінематографічної якості з величезною кількістю геометричних деталей та налаштовувати для них динамічне освітлення, не турбуючись про технічні аспекти, пов'язані з оптимізацією під конкретне "залізо".

Крім того, в Unreal Engine 5 з'явилася можливість розрізання відкритого ігрового світу на частини, над якими зможуть одночасно працювати різні команди розробників, що дозволить створювати ще складніші ігри або прискорити процес розробки.

Epic представила два технічні проєкти, які мають допомогти розробникам у реалізації власних продуктів. Перший – City Sample – місто з технодемки The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience. Другий – Lyra – багатокористувацький шутер на зразок Unreal Tournament. На цих прикладах розробники зможуть навчатись прийомів роботи з Unreal Engine 5.

Застосування Unreal Engine 5

Як було зазначено під час презентації, Unreal Engine 5 вже використовується десятками студій. Так, на цьому рушії будуть ґрунтуватися такі ігри, як:

Witcher,

S.T.A.L.K.E.R,

Tomb Raider.

Про використання рушія у своїх майбутніх проєктах повідомили Remedy, Obsidian та Ninja Theory. Також на заході показали демо The Cavern, зроблене авторами Gears of War, студією The Coalition. Очікується, що можливості Unreal Engine 5 знайдуть застосування не тільки в іграх, а й у створенні цифрових фільмів та проєктуванні метавсесвітів.