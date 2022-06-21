Крім професорки фізичної антропології Белградського університету Софії Стефанович і її колег над проєктом працювала науково-дослідна компанія 3Lateral, яка входить до складу Epic Games. Інструмент дозволив їм відтворити не тільки зовнішність давно померлої людини, але й міміку.

Цікаво Epic Games відкрила ранній доступ до MetaHuman Creator для створення реалістичних персонажів

Деталі

Скелет людини виявили в Східній Сербії, на березі річки Дунай.

Через свою незвичайну позу у формі лотоса зі схрещеними ногами археологи назвали чоловіка "шаманом".



Скелет "шамана" знайшли у позі лотоса / Кадр з відео Unreal Engine

Вивчивши скелет, антропологи з'ясували зріст і вагу людини. Крім того, дізналися, що чоловік харчувався в основному морепродуктами.

Спершу антропологи створили глиняне погруддя чоловіка. Для цього вчені провели реконструкцію обличчя, відновивши риси з урахуванням фізіологічних даних. На об'ємну копію черепа накладалися шари матеріалу, відтворюючи голову в реальному її розмірі.

Потім модель відсканували для створення цифрової версії в програмі MetaHuman.

За допомогою цифрових інструментів фахівці відтворили більш реалістичну шкіру, волосся, зуби та зморшки "шамана" на основі аналізу його ДНК.

Потім модель анімували в MetaHuman з використанням попередньо встановлених пресетів. Таким чином обличчя змогло рухатися та демонструвати різні емоції.

Процес створення віртуальної моделі людини показали в окремому ролику: відео

В Epic Games також реалізували можливість взаємодіяти з цифровим персонажем за допомогою смартфона, що продемонстрували на одній з виставок.

Компанія розвиває MetaHuman і нещодавно представила велике оновлення, яке додало нові зациклені анімації обличчя та можливість конвертувати статичні моделі в анімовані. Крім того, з'явилися нові налаштування одягу, зачісок, вусів, брів, вій та інших елементів. Також Epic Games розширила список налаштувань освітлення. Першу версію для тестування відкрили у квітні 2021 року. Її високо оцінили розробники, оскільки раніше подібна графіка вимагала надзвичайно трудомістких та дорогих внутрішніх методів або аутсорсингу, а тепер забирає "лічені хвилини".