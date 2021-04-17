Epic Games відкрила ранній доступ до MetaHuman Creator для створення реалістичних персонажів

Компанія Epic Games зробила інструмент розробки MetaHuman Creator доступним на ранньому етапі. Він дозволяє створювати реалістичних анімованих людських персонажів за лічені хвилини.

У лютому ми вже повідомляли про анонс MetaHuman Creator. Інструмент отримав безліч позитивних відгуків від тестерів (вони створили по два зразки персонажів MetaHuman).

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Що отримають розробники на ранньому етапі

Власники раннього доступу зможуть використовувати інструмент в Unreal Engine або для подальшого редагування в таких додатках створення цифрового контенту, як Maya.

MetaHuman Creator поєднує технології 3Lateral і Cubic Motion, які з недавніх пір належать Epic Games. Раніше активи такого калібру було можливо створити лише за допомогою надзвичайно трудомістких та дорогих внутрішніх методів або аутсорсингу.

У MetaHuman Creator розробники зможуть налаштовувати риси обличчя, коригувати колір шкіри, редагувати зуби і вибирати з заздалегідь визначеного діапазону типів статури, зачіски, одяг і багато іншого. А після імпортування в Unreal Engine ваш персонаж вже буде готовий до анімації.

Ранній доступ MetaHuman Creator: дивіться відео

У зв'язку з хмарним характером додатки Epic Games заявила, що буде додавати кандидатів поступово, тому до вашої черги може пройти кілька днів. Для тих, хто просто хоче відразу почати використовувати цифрових людей в Unreal Engine, компанія також надає більше 50 готових MetaHumans від Quixel Bridge (іншого стартапу, придбаного Epic Games).