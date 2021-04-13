Epic Games розповіла про багатомільйонні збитки свого цифрового магазину

У судових матеріалах справи Epic Games проти Apple користувачі мережі виявили цікаві подробиці. Вони стосуються фінансового стану магазину відеоігор Epic Games Store.

Як виявилося, Epic Games Store все ще працює в збиток, а в плюс вийде тільки до 2023 року. І це лише у випадку, якщо прогнози виявляться правильними.

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Які дані розкрила компанія

Протягом двох попередніх років магазин приносив збитки, заявили в компанії. У 2019 році вони склали 181 мільйон доларів, а у 2020 році збільшилися до 273 мільйонів доларів..

Сьогодні в Epic Games Store зареєстровано понад 160 мільйонів користувачів. Понад 56 мільйонів з них проявляють активність хоча б раз на місяць, тобто є постійними відвідувачами. Також магазин налічує 400 ігор, випущених більш ніж 200 розробниками.

Велика частка витрат припадає на ексклюзиви. Віцепрезидент Epic Games Стів Еллісон під час засідання повідомив, що компанія витратила близько 330 мільйонів на гарантійні виплати розробникам – автори ігор отримують гроші, якщо погоджуються на ексклюзивний вихід їхнього продукту в магазині компанії, але часто проєкт не досягає певного рівня продажів і не окупає витрати. Незалежно від показників продажів ігор, отримані за ексклюзивність гроші розробники не повертають.

Тим часом судові розгляди між Apple та Epic Games тривають. Наступне засідання заплановане на 3 травня.