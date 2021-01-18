Компанія Epic Games розширила судову тяганину проти Apple і Google, подавши новий позов у Великобританії. Розробник Fortnite продовжує виступати проти "зловживання домінуючим становищем" на ринку мобільних платформ.

Дві заявки проти Apple і Google стали останнім етапом кампанії по відновленню Fortnite в магазинах додатків і внесенню змін до роботи мобільних екосистем. Вони були подані ще 8 і 29 грудня відповідно, але тільки зараз їх оприлюднив Верховний суд Великобританії, пише GamesIndustry.

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Чому розгорівся конфлікт

У серпні Epic Games додала опцію прямих платежів у Fortnite для мобільних пристроїв, в обхід 30 відсотків комісії, яку Apple і Google вимагають в рамках угод з розробниками при публікації додатків в App Store і Google Play.

Внаслідок цього обидві компанії видалили Fortnite зі своїх торгових майданчиків. Epic Games відповіла антимонопольним позовом. Тепер розробник закликає суд з питань конкуренції визнати видалення гри з App Store і Google Play незаконним, як і певні умови в угодах компаній з розробниками. А також прагне відновлення Fortnite в обох магазинах і дозволу на прямі платежі.

Видання GamesIndustry дізналося від Epic Games, що компанія представить свої докази у Верховному суді 21 січня.

Ми вважаємо, що це важливий аргумент від імені споживачів і розробників з Великобританії і всього світу, на яких впливає зловживання Apple і Google ринковою владою. Epic не вимагає відшкодування збитків від Apple або Google у Великобританії, Австралії або США, вона просто прагне до справедливого доступу і конкуренції, які принесуть користь всім споживачам,

— сказала віцепрезидент з комунікацій і політики Тера Рендалл.

Реакція компанії Apple

Apple відповіла на запит журналістів: "Протягом дванадцяти років App Store допомагав розробникам втілювати їх найяскравіші ідеї в додатки, які змінюють світ. Нашими пріоритетами завжди було надати клієнтам безпечне і надійне місце для завантаження програмного забезпечення і застосовувати однакові правила до всіх розробників. Epic була одним з найуспішніших розробників в App Store, яка виросла в багатомільярдний бізнес і обслуговує мільйони клієнтів iOS по всьому світу, включаючи Великобританію. Epic включила функцію в своєму додатку, яку суддя охарактеризував як приховану. Вона не була перевірена і схвалена Apple, і Epic зробила це з явним наміром порушити правила App Store, які в рівній мірі застосовуються до кожного розробника і захищають клієнтів. Її безрозсудна поведінка зробила клієнтів пішаками, і ми сподіваємося донести це до суду Великобританії.".

Рішення у цих справах може згодом вплинути й на інші великі платформи: Xbox, PlayStation, ПК і Nintendo.