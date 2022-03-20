Fortnite – найпопулярніша сьогодні гра серед молоді. Вона налічує 400 мільйонів активних гравців по всьому світу. Тож і гроші приносить немалі.

Цікаво Uber запускає в Європі новий тип поїздок: частина коштів від них піде на допомогу українцям

Деталі

Головна мета – розказати про війну, яку Росія розгорнула проти України, й показати її наслідки. Як і Epic Games, Microsoft має власний магазин ігор, в рамках бренду Xbox. Вона також віддає всі свої чисті доходи, отримані в магазині від Fortnite, протягом вказаного часу, щоб збільшити розмір допомоги.

Гроші передадуть чотирьом фондам одразу ж після фіксації проведених операцій, не чекаючи їх фактичного надходження на рахунки, оскільки це може зайняти деякий час.

Серед названих отримувачів такі:

Direct Relief – міжнародна некомерційна організація, що займається поліпшенням якості життя шляхом залучення життєво важливих лікарських препаратів і витратних матеріалів для місцевих медиків в нужденних регіонах.

UNICEF – дитячий фонд; міжнародна організація, що діє під егідою Організації Об'єднаних Націй.

WFP – Всесвітня продовольча програма ООН.

UNHCR – Агентство ООН у справах біженців.

З цього списку можна зробити висновки, куди саме спрямують гроші.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своєму телеграм-каналі подякував компаніям, за ініціативу та підтримку українського народу, закликавши геймерів приєднуватись до нового сезону гри, який проходитиме з 20 березня по 4 квітня.