Кінцева мета компаній передбачає створення безпечного метавсесвіту для дітей різного віку, в якому вони зможуть спілкуватися, грати та займатися творчістю. Для цього уклали договір про довгострокове партнерство.

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Дитячий метаверс: що відомо

Фактично компанії планують реалізувати власний аналог Roblox. Це online-платформа для створення ігор, користувачі якої можуть створювати ігри за допомогою Roblox Studio, грати в ігри, створені іншими користувачами, а також створювати, одягати свого Roblox-персонажа за ігрову валюту.

Розробники, за їх словами, готують зручні інструменти в "безпечному і позитивному світі можливостей". Компанії представили три принципи, на яких будуватиметься черговий метавсесвіт.

По-перше, це захист права дітей грати в безпечному і благополучному середовищі.

По-друге, конфіденційність і захист приватного життя дітей.

По-третє, надання дітям і дорослим інструментів для управління своїм досвідом у віртуальному світі.

Ми вважаємо, що у дітей є величезний потенціал для розвитку творчості, вміння співпрацювати й комунікувати через цифровий досвід. Однак ми несемо відповідальність за те, щоб зробити їхні ігри безпечними, надихаючими та корисними для всіх. Так само як ми захищали права дітей на безпечні фізичні ігри протягом багатьох поколінь, ми прагнемо зробити те ж саме й для цифрових ігор. Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з Epic Games, щоб сформувати це захопливе майбутнє,

– говорить генеральний директор LEGO Group Нільс Крістіансен.

У 2020 році Epic придбала стартап SuperAwesome – компанію, яка розробила технологію для забезпечення безпечного цифрового спілкування з дітьми віком до 16 років. Ймовірно, саме її напрацювання збираються використати в проєкті.