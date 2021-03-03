Японський мільярдер Юсаку Маедзава, відомий своїми епатажними ідеями, зараз шукає 8 осіб, щоб разом відправитися у подорож навколо Місяця на космічному кораблі Starship, який розробляє компанія SpaceX.

Політ заплановано на 2023 рік. Раніше мільярдер спробував знайти дівчину, яка б склала компанію у подорожі на Місяць.

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Нагадаємо, Юсаку Маедзава є власником найбільшого японського онлайн-магазину з продажу одягу. Його активи оцінюють у 2 мільярди доларів.

Ще у 2018 році стало відомо, що Маедзава стане першим пасажиром космічного корабля Starship компанії SpaceX.

Кого шукає Маедзава

У відборі мають брати участь люди, які відповідають двом критеріям:

хто готовий розширювати свої межі, допомагати людям і суспільству будь-яким чином,

хто готовий підтримати інших членів екіпажу, які поділяють ті ж устремління.

Я хочу, щоб до проєкту приєдналися найрізноманітніші люди. В цілому буде відібрано від 10 до 12 учасників, проте я запрошу в подорож до Місяця тільки 8 осіб.

Подати заявку на участь в проєкті можна за посиланням.

Пошук супутниці

У лютому 2020 року Юсаку Маедзава вирішив знайти дівчину, з якою відправиться на Місяць. При чому претенденток він вирішив шукали в інтернеті. Претендентки мали подавати свої заявки.

Далі мав відбуватись попередній відбір, після чого Маедзава мав проводити побачення із відібраними кандидатками. На початковому етапі подали заявки понад 27 тисяч жінок. Однак, одразу після старту прийому заявок мільярдер заявив, що змінив своє рішення та вирішив відмовитись від відбору.