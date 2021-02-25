Нова онлайн-платформа надає можливість ІТ-спеціалістам працювати віддалено над масштабними глобальними проєктами.

Український офіс EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), провідного світового постачальника послуг з розробки цифрових платформ та програмного забезпечення, повідомляє про запуск EPAM Anywhere – онлайн-платформи для ІТ-спеціалістів. Платформа дозволяє фахівцям працювати віддалено з найбільшими міжнародними компаніями-клієнтами EPAM.

EPAM Anywhere покликана надати можливість талантам ІТ-сфери швидко та легко знаходити проєкти, які відповідають їхнім знанням та досвіду, працювати з клієнтами зі списку Forbes Global 2000, будувати успішну кар'єру в індустрії й отримувати конкурентну винагороду. Поміж того, співпраця з платформою передбачає додаткові переваги, серед яких – гнучкий графік, широкі можливості для професійного розвитку та доступ до експертної спільноти.

"Попит на масштабні проєкти з цифрової трансформації з боку клієнтів EPAM стабільно зростає, що сприяє пошуку сучасних рішень для залучення та роботи з талантами, – коментує Олексій Стах, віцепрезидент EPAM, відповідальний за запуск EPAM Anywhere. – Гнучкий підхід до організації робочих процесів, віддалена взаємодія команд – тренд останніх років, підсилений світовою пандемією, який суттєво змінить уявлення про роботу у багатьох індустріях. Ми раді бути серед перших, хто наважився на реалізацію такого масштабного проєкту, як EPAM Anywhere. Переконані, що новий формат допоможе стерти кордони між містами та країнами для ІТ-спеціалістів, відкриє безліч можливостей для талантів з усіх куточків України та світу".

На EPAM Anywhere вже розміщено понад 1000 вакансій для ІТ-спеціалістів, а платформа працює у 10 країнах, перелік яких буде розширюватись. Наразі з платформою співпрацюють понад 800 розробників з більш ніж 100 міст світу.