Також у компанії повідомили, що виділяють 100 мільйонів доларів для підтримки українських співробітників та їхніх сімей.

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Те, що відбувається в Україні, є для нас глибоко особистим. Наші колеги по всьому світу єдині у підтримці 14 000 наших колег по команді в Україні та їхніх родин. Ми робимо все можливе, аби підтримати наших українських колег та друзів. Ми дякуємо членам нашої глобальної команди, які невпинно працюють над забезпеченням стабільного обслуговування, і нашим клієнтам по всьому світу за їх підтримку та постійну довіру до нас,

– сказав Аркадій Добкін, генеральний директор та президент EPAM.

EPAM припинить обслуговування клієнтів у Росії. Компанія наголосила, що прагне забезпечити перехідну підтримку клієнтам на цьому ринку.

"EPAM не працює на уряд у Росії і повністю дотримує усіх санкцій. Компанія також активно оцінює інші види своєї діяльності у регіоні", – йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії наголосили на реалізації плану забезпечення безперервності бізнесу. EPAM зазначає, що виконує плани щодо забезпечення безперервності бізнесу та прискорює набір співробітників у кількох офісах у Центральній та Східній Європі, Латинській Америці та Індії.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтримав таке рішення компанії та подякував її CEO.

Нагадаю, що український офіс ЕПАМ завжди допомагав уряду України впроваджувати цифрову трансформацію України. Дякую особисто Аркадію Добкіну та Юрію Антонюку,

– наголосив Федоров.

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